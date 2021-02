Que peut-on attendre de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ?

Malgré la déception qu’a été le Nintendo Direct pour les fans de Zelda que nous sommes, l’attente de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 reste inchangée. Néanmoins une question demeure : comment faire mieux que la révolution apportée par le premier opus sorti sur Switch ? Réponse dans ce top 5 de nos attentes démesurées pour le jeu.

De la vie, que diable !

L’un des rares défauts du premier opus était le manque de population et de petits villages, qui s’expliquait à l’époque de par ce qu’était le monde de Breath of the Wild : post-apocalyptique. Logique en un sens, et porteur d’espoir d’autre part pour un prequel qui prendra place avant la dystopie Hyrulienne causée par le vilain Ganon.

Découvrir la vie d’Hyrule avant le Fléau est donc dans l’absolu une raison largement suffisante pour se jeter sur le prochain opus à corps perdu, si tant est que l’on y sente de la vie, de la vraie.

Une map revisitée

Un peu comme un écho du premier point, la map est sans doute l’un des points les plus sujets à débats pour ce prochain titre. En effet, l’on espère que cette dernière sera suffisamment proche du premier opus (soucis de crédibilité) mais apportera également son lot de surprises, offrant ainsi une relecture historique du monde d’Hyrule.

Alors, on apprécierait aussi avoir une map un chouïa plus grande, avec une extension de l’océan pour atteindre d’autres îles au loin (oui, Windwaker nous manque !), mais reste à savoir si la Switch en aura assez dans le ventre pour agrandir notre futur terrain de jeu.

Un bestiaire plus développé

Point complètement subjectif de l’auteur de ces lignes, le bestiaire de Breath of the Wild s’est avéré finalement assez décevant, les ennemis à affronter n’étant pas si nombreux que cela. Un point que l’on espère ne plus avoir à souligner dans le prequel, qui pourrait incorporer quelques nouveaux ennemis retors pour notre Link.

De plus, on espère vraiment voir plus de boss, parce qu’il faut avouer que le titre cité plus haut ne nous a pas réellement fait rêver à ce niveau. C’est d’ailleurs dommage puisque les quelques lieutenants de Ganon que nous avons pu affronter ont su apporter leur dose de réflexion et d’adrénaline. On espère juste que Nintendo ne sera ici, pas flemmard, et mettra le paquet pour des affrontements toujours plus palpitants et surprenants.

De nouvelles mécaniques de combats

Même si Link possède une impressionnante variété de coups, ces derniers sont devenus majoritairement accessoires au fur et à mesure que notre aventure avançait. La faute à un système basé sur les stats, inhérentes à la progression du personnage. Une routine dont Nintendo pourrait s’abroger, poussant ainsi le joueur à toujours calculer ses coups avant de se lancer à l’assaut.

Ainsi, plus d’épée surpuissante, mais plutôt capable des armes capables d’infliger des saignements ou d’empoisonner les ennemis, permettant ainsi de garder son attention sur les autres armes à notre disposition.

De plus, pourquoi n’y aurait-il pas des boss à escalader et à pourfendre, comme dans Shadow of the Colossus ? Après tout, Link peut grimper à peu près tout et n’importe quoi, et toujours dans l’esprit des nouveaux boss expliqués plus haut, pouvoir les escalader aurait de quoi apporter un côté épique à notre aventure.

Une nouvelle OST à la hauteur de la saga

Bien que Breath of the Wild possède un sound design et un ensemble de musiques cohérent avec son monde, nous avons été un peu tristounet du manque d’envolée musicale du titre. Un point qui fait pourtant la force des Zelda, et ce depuis les premiers épisodes.

Nous précisions bien entendu que nous avons aimé tout l’univers sonore du premier opus sur Switch, mais il manquait cruellement ces petits airs que l’on prend plaisir à siffloter de temps à autre. Et puisque ce prequel est censé être synonyme de vie, pourquoi ne pourrait-il pas être aussi synonyme de musique ?

(et en petit cadeau, Final Hours de Majora’s Mask, repris par l’artiste Rozen)

Voilà, notre top 5 des attentes pour Breath of the Wild 2 se termine. N’hésitez pas à nous partager les votre dans les commentaires !