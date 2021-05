Dragon Quest III HD-2D Remake – Coup de bistouri pour son annif

Nous en parlions il y a quelques jours en évoquant l’anniversaire de Kunio-kun, Link et Pikachu ne sont pas les seuls à fêter un anniversaire important cette année… Effectivement, une série de légende japonaise le fait aussi : Dragon Quest. Oui, cette année, la série d’Enix démarrée en 1986 fête également ses 35 ans (comme The Legend of Zelda) et, naturellement, Square Enix a tenu une émission spéciale sur le net pour faire de cet évènement un moment mémorable pour tous ! Et quelle présentation ! Dragon Quest XII, une version offline de DQ X, un jeu mobile et Dragon Quest III HD-2D Remake.

Oui, HD-2D ! Il faut croire que Square Enix va pouvoir utiliser ce nouveau moteur dont il est fier pour offrir une seconde jeunesse à certains de ses titres les plus cultes. C’est simple, avec ce traitement “Octopath Traveler” (moteur qu’on retrouve aussi sur Project Triangle Strategy), ce titre originellement sorti sur NES n’a jamais eu l’air aussi beau, ni même lors de sa réédition en 1996 sur Super Nintendo.

Comment le sait-on ? Tout simplement puisqu’une première vidéo accompagnait l’annonce et, indéniablement, ca rend bien. Une autre bonne nouvelle qui devrait rassurer les fans de la série sous nos latitudes, Square Enix semble prendre cet évènement très au sérieux et semble indiquer qu’il vise une sortie mondiale, ainsi les joueurs du monde entier pourront découvrir (ou redécouvrir le jeu) en même temps.

Cette nouvelle sans faute vient cependant avec une part d’ombre, deux points qui jettent un léger froid : pour le moment, aucune date de sortie n’a encore été confirmée et aucun support n’a été nommé pour recevoir la galette/cartouche. Cependant, en connaissant la position “internationale” de l’éditeur et en notant qu’il n’est pas fait mention de partenariat, on peut espérer une sortie sur tous les supports.

Qu’en pensez-vous ? La nouvelle d’un Dragon Quest en HD-2D vous donne-t-elle l’espoir de découvrir d’autres titres sous cette forme ? Des Final Fantasy ? Chrono Trigger ? Oserions-nous même espérer Super Mario RPG ? Dans tous les cas, aujourd’hui c’est Dragon Quest III HD-2D Remake qui est annoncé et nous devrions en apprendre plus sur lui bientôt.