Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds annoncé en France

Avis aux amateurs de J-RPG, un prochain jeu Dragon Quest destiné au marché du jeu mobile (iOS et Android) annoncé jusqu’à présent pour le marché japonais vient de se voir confirmer une sortie européenne et donc française. Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds, développé par DeNA (Mario kart Tour, Pokémon Masters, Professor Layton Royale, …), est donc l’heureux élu, et si on met de côté son nom à rallonge, le projet se montre plutôt intéressant, sur le papier tout du moins.

Tiré de l’animé Dragon Quest The Adventure of Dai (disponible sur Crunchyroll et ADN), il s’agit là d’un action-RPG en équipe nous proposant de botter des fesses lors de joutes dynamiques sur trois lignes favorisant la coopération entre joueurs. On pourra ainsi de gagner de l’expérience nous permettant d’augmenter le niveau de nos personnages, dé bloquer quelques coups spéciaux et d’améliorer leurs différentes pièces d’équipements.

L’histoire reprendra celle de l’anime et on pourra donc retrouver tous les personnages iconiques de ce dernier, comme Dai, mais aussi Popp ou Hadlar par exemple. Si on excepte l’arc principal déjà connu des fans, un tout nouveau chapitre inédit écrit par Riku Sanjô, scénariste du manga original, sera proposé aux joueurs dès le lancement de ce free-to-play.

Si vous êtes curieux et souhaité vous y essayer, sachez que Square Enix et DeNA vont offrir à Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds une bêta fermée qui aura lieu du 7 au 15 avril prochain. Pour s’y inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le Google Play Store et de tenter votre chance. Sachant que pour le moment il n’est pas possible d’en faire de même sur iOS.

Rappelons aussi que ce n’est pas la seule adaptation de l’anime (ou du manga, c’est selon) qui verra le jour cette année, puisque Infinity Strash – Dragon Quest : The Adventure of Dai a aussi été annoncé pour une sortie cette année, mais pour le moment uniquement au Japon. Destiné au marché console, on ne connait ni ses plateformes de sortie, ni sa date de parution et on espère encore le voir arriver en Europe.

Un autre titre se déroulant dans le même univers a aussi été dévoilé, mais il ne s’agit que d’un jeu de cartes sur borne d’arcade qui a très peu de chance d’arriver chez nous. Quoiqu’il en soit, nous ne manquerons pas de vous tenir informé si du nouveau se profile pour ces deux derniers jeux. En attendant, nous vous laissons savourer la nouvelle bande-annonce de gameplay de Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds.