[E3 2021] Tunic, le charmant Zelda-like a le droit à sa démo

Ce Zelda-like et son look chibi n’avait pas donné de nouvelles depuis quelques mois, mais il refait surface à l’occasion de l’E3 et attise la curiosité des joueurs et adeptes du genre. Tunic met en scène un renard en quête d’aventure et au gameplay exigeant, un titre haut en couleur avec une bande-son envoûtante. Une démo est dès maintenant disponible sur Xbox One et Xbox Series S|X jusqu’au 21 juin, l’occasion d’incarner ce goupil aventurier.

C’est en 2017 lors de l’E3 que Tunic a commencé à faire parler de lui. Depuis, rare ont été les occasions d’en apprendre un peu plus sur le titre. Il faut savoir que ce projet ambitieux est orchestré par une seule et unique personne, Andrew Shouldice. Après avoir passé 6 ans chez Silverback Productions, il décide de quitter le studio afin de devenir indépendant pour se consacrer entièrement à ses projets. Comme vous le devinerez, s’en suivra donc le développement de Tunic. Les premières images du jeu ont fait tellement forte impression sur le public que Mister Shouldice s’est senti obligé de repousser la sortie son titre, afin de peaufiner son bébé.

Tunic réserve bien des surprises et ce jeu d’action-aventure regorge de mystères et d’endroits à explorer à travers un vaste monde. Notre petit renard équipé d’une épée et d’un bouclier arpentera une ile mystérieuse et ses ruines oubliées. Il devra faire face à d’innombrables créatures lors de son voyage. La démo laisse accès à une bonne demi-heure de jeu, qui nous invite à découvrir les bases du titre en explorant la première zone, trouver son premier équipement et donne également la possibilité de parcourir un donjon.

La démo est dès maintenant disponible sur Xbox One et Xbox Series S|X jusqu’au 21 juin et offre une expérience globale de ce qui nous attend dans Tunic avant de connaître sa date de sortie officielle. C’est le moment ou jamais de vous laisser tenter !