[E3 2021] Minute of Islands – Une sortie surprise dès aujourd’hui !

Minute of Islands est un jeu indépendant des studios allemands Fizbin, qui nous plonge dans une aventure narrative de type platformer. D’abord attendu pour la fin de l’année 2020, le titre a été repoussé au 18 mars 2021 pour finalement être une fois de plus être décalé à une date inconnue. Une décision de report difficile à prendre pour le studio qui l’a justifiée par de gros problèmes rencontrés lors de la correction des derniers bugs.

Une légère déception pour les joueuses et les joueurs qui attendaient avec impatience ce nouveau jeu en 2D qui, à coup sûr, va taper fort dans la scène indé. La direction artistique, d’une beauté sans nom, nous embarque dans un univers particulièrement coloré qui pour autant est en contraste avec la dureté de certains passages. Incarner Mo, la petite mécanicienne en charge de sauver le monde, dans ces décors envoutants sera probablement une aventure inoubliable pour les amateurs et amatrices du genre. Muni de l’Omni Switch, nous devrons résoudre quelques puzzles pour avancer dans l’intrigue.

Avec ses décors à la fois bucoliques et glauques, une ambiance musicale qui, à première écoute, ne laissera personne indifférent, Minute of Island semble prometteur ! Qui plus est, l’histoire est intrigante à souhait : il est question de géants qui jadis peuplaient l’archipel sur lequel vit Mo ; ces derniers avaient apparemment construit des antennes protectrices sur les différentes îles composant l’archipel, mais celles-ci se sont détériorées au fil du temps, laissant le champ libre à des spores mortels détruisant tout sur leur passage. La petit mécano devra tenter de restaurer ces dispositifs du passé, mais son statut d’élue lui vaudra bien des sacrifices.

Un peu d’inspiration tirée des dessins d’Adventure Time, de Moebius et même Miyazaki, ça donne un jeu plein de promesses, empreint d’une certaine sérénité accentuée par de belles musiques. On espère sincèrement que ce conte sombre dessiné de manière poétique glanera quelques récompenses !

À la surprise générale, le Futur Game Show du 13 juin nous a annoncé la disponibilité immédiate du titre sur PC, PlayStation et Switch (il sera disponible dès le 15 juin chez Xbox) ! Nous, on s’y met, et vous ?