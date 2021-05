Say No! More – Dites oui au titre qui vous apprend à dire NON !

Say No! More est décrit par le développeur Studio Fizbin comme “le premier NPG (No! Playing Game) au monde”. Publié par Thunderful, le titre a un but très simple : vous donner la possibilité de dire “NON !” à vos collègues, patrons et voisins casse-pieds.

Emballé dans un humour tantôt grinçant, tantôt absurde, et baignant dans une esthétique digne des jeux d’arcade de la fin des années 90, le titre est immédiatement attachant. Cependant, sous toutes ses blagues et l’absurdité des situations se cache une véritable fable moderne à propos de la vie en communauté et sur l'”empowerment”. Un terme difficile à traduire, que l’on choisira de définir comme le fait de prendre en main son destin, de renforcer son autonomie ou de maîtriser les différents facteurs qui vous influencent au quotidien.

Say No! More suit un stagiaire lors de son premier jour dans une grande entreprise. Son manager fait un discours de motivation dans lequel il déclare que les employés “doivent dire OUI à tout ici !”. Cela pose rapidement un problème lorsque le superviseur exige que le protagoniste lui donne sa lunch-box et s’en va avec elle. Les choses commencent mal… Heureusement, un walkman tombe du ciel et contient une cassette de motivation sur le pouvoir de dire “NON !”…

Avec cette arme dévastatrice à la main, vous allez enfin pouvoir vous frayer un chemin dans les couloirs du bureau sans crouler sous les demandes :

– Stagiaire ! Apporte-moi un café!

– NON !

– Stagiaire ! Va faire les photocopies à ma place, j’ai envie de rentrer chez moi !

– NON !

– Stagiaire, fais-moi un sourire, t’es plus beau quand tu souris !

– NOOOOOOOOOOON !

Mais un jeu où la seule action possible est de presser un bouton pour dire “NON !” a-t-il un quelconque intérêt ludique ? Eh bien oui ! Car le but n’est pas de dire systématiquement “non” à vos supérieurs quand ils vous demandent de faire votre travail, ou de refuser d’aider l’un de vos collègues ou amis dans le besoin. Ce qui est en jeu ici, c’est le fait de refuser les abus de pouvoir, dans le but d’améliorer votre sort et celui de vos proches. Et là survient le génie du titre : le fait de ne rien faire est aussi une action à part entière. Savoir quand dire ou ne pas dire “non” est l’élément clé de la mécanique du jeu.

Si à la lecture de ces lignes, le gameplay peut sembler quelque peu pauvre, sa simplicité permet en fait de se concentrer entièrement sur son scénario hilarant. L’histoire est un véritable plaisir et vous rive à votre écran immédiatement. Côté graphisme, le style lo-poly de Say No! More rappelle de grands titres comme Incredible Crisis et Katamari Damacy, influences totalement assumées par les créateurs du jeu, comme peuvent en attester leurs déclarations dans ce Ask Me Anything sur Reddit.

Si l’expérience Say No! More est assez courte (comptez cinq à six heures pour en voir le bout), elle reste totalement à part dans le paysage vidéoludique. Le jeu n’a rien de révolutionnaire, mais il est une belle représentation de certains environnements de travail toxiques.

Say No! More est disponible sur Steam, iOS et Switch, pour une petite poignée d’euros, et il est intégralement en français, vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas en profiter. Le titre vous offrira une belle réflexion sur l’amour-propre et le pouvoir du NON.