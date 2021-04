Indie World – Des indés chez Nintendo présentés ce soir

Personnellement, nous ne sommes pas vraiment fans de cette pratique mais, malheureusement, on dirait bien qu’elle est devenue la base de la comm’ chez Nintendo… Une fois encore, le constructeur a profite d’une minute d’accalmie dans son planning pour annoncer sur Twitter une nouvelle présentation. Gardez la tête froide, aucun intérêt d’espérer de grosses annonces de la part de Nintendo lui-même, il s’agira une fois encore d’un Indie World.

Effectivement, ce soir (le mercredi 14 avril), Nintendo sera hote d’un nouvel episode de son show consacre aux jeux issus de petits studios. Cette présentation devrait durer une 20aine de minutes et pourra être suivie sur YouTube ou au pied de cette page à partir de 18h. Il est fort probable que cette dernière revienne sur les jeux indépendants les plus attendus (nous croisons les doigts pour Hollow Knight: Silksong) mais nous réserve également des surprises. Dommage en revanche que ce ne soit pas un Nintendo Direct normal…

Mais non, on ne se plaint pas ! Apres tout, si l’hybride jouit d’un statut spécial, ce n’est pas que grâce aux jeux de Big N mais bien aussi parce que la bécane profite du soutien des studios indépendants, ces derniers inondant l’eShop de titres divers et variés faisant de lui un des marchés les plus éclectiques possibles. Cependant, nous aurions vraiment aimé que le géant japonais en dévoile un peu plus sur sa stratégie pour 2021 (même s’il faudra probablement attendre juin et l’E3 pour ça…).

Enfin, quitte à plonger dans un optimisme béat, on peut toujours espérer qu’aux côtés des jeux indés présentés ce soir, Nintendo nous jette un os. En effet, depuis quelques années maintenant, il arrive à Big N de nous proposer des titres plus “light” parfois issus de ses propres studios (comme Good Job! ou Part Time UFO) et parfois en partenariat avec des studios externes (comme Cadence of Hyrule avec Brace Yourself Games). Il n’est donc pas impossible que Nintendo prévoit une surprise lors de ce Indie World.

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des attentes particulières ? Etes-vous agaces par ces shows pour jeux indépendants ou les dévorez-vous avec gourmandise ? Que vous privilégiez une réponse ou l’autre, cet Indie World pourra-t-être visionné dès 18 heures ce soir.