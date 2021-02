Minute of Islands – L’archipel aux géants annonce enfin son émergence

On l’avait évoqué l’année passée, Minute of Islands est un jeu indé aux visuels aguicheurs et à l’atmosphère apparemment très calme et propice à l’évasion le temps d’une partie. Notre rédacteur citait Miyazaki et Moebius comme éventuels liens graphiques avec le jeu, nous y ajouterons pour notre part Adventure Time et autres dessins animés visibles sur Cartoon Network.

Il y est question d’un archipel onirique composé de plusieurs îles, où l’on apprend que résidaient jadis de mystérieux géants. Ces derniers avaient construit des sortes d’antennes protectrices au cœur même des différentes îles, mais ce matériel technique ayant tendance à subir inexorablement le passage du temps, il s’avère que leur pouvoir s’amenuise, et que cette dégradation puisse avoir pour conséquence de laisser la voie libre à une énigmatique menace oubliée, capable de tout détruire sur son passage.

C’est dans cet environnement bucolique, mais en péril, que vous incarnerez Mo, une jeune et aventureuse mécano qui, en tentant de restaurer ces vestiges du passé afin de protéger sa famille, va malencontreusement déclencher une série d’événements néfastes dont on ignore la teneur, mais qu’elle va devoir se charger de régler au fil d’un platformer teinté de puzzles à résoudre.

Pour notre part, nous attendons avec impatience cette aventure narrative à l’atmosphère envoûtante émanant d’un studio indé allemand très apprécié, Fizbin (The Inner World, entre autres). Le jeu était supposé faire les beaux jours de la scène indé fin 2020, mais il a malencontreusement été reporté de quelques semaines.

Néanmoins, l’attente ne sera pas trop longue. De fait, le Steam Game Festival nous a annoncé son arrivée prévue le 18 mars 2021. Sur PC, donc. Mais le jeu sera également disponible le même jour sur Switch, Xbox One et PlayStation 4. Vivement.