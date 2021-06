[E3 2021] Psychonauts 2 présenté en détails durant la conférence Microsoft

Le 13 juin, ce fut une conférence Xbox et Bethesda complètement explosive avec des jeux, des cinématiques, du gameplay, et du Game Pass à foison ! Nous avons eu la chance d’enfin y découvrir le jeu de plateforme-aventure très attendu Psychonauts 2, avec une présentation de son univers dans un nouveau trailer alternant cinématiques et phases de gameplay.

Le 21 mai dernier déjà, Double Fine avait publié une vidéo pour parler plus en détails de ce qui nous attend dans l’univers de Psychonauts 2. Les développeurs ont expliqué que le jeu sera accessible à tous et qu’il bénéficiera d’un large panel d’options et de fonctionnalités pour une meilleure expérience de jeu. Il sera possible de modifier à votre guise intégralement le gameplay et également d’optimiser l’interface comme bon vous semble sans impacter l’aventure.

15 ans ont passés depuis le premier opus acclamé par la critique, et l’on retrouve enfin Raz, notre jeune psychique signé Tim Schafer (Maniac Mansion, Day of the Tentacle…). Psychonauts 2 s’annonce plus coloré que jamais avec une bonne dose de rire et de suspense. Préparez-vous à un voyage encore plus fun dans lequel notre cher Raz plongera dans les pensées des autres pour affronter leurs démons, refaire surgir des souvenirs perdus et résoudre leurs conflits émotionnels. Le tout mêlé à des acrobaties en tous genres, à un système de plateformes variées, à de multiples et puissants pouvoirs mentaux ainsi qu’à des énigmes à tout va !

Néanmoins Psychonauts 2 n’aura pas la chance qu’a eu son grand frère de bénéficier d’une VF. En effet, le premier opus avait eu droit à un excellent casting VF, notamment avec Donald Reignoux dans le personnage principal de Raz. Il est assez décevant de voir que Psychonauts 2 n’a pas cette chance d’autant plus quand on connaît le doublage excellent du premier qui avait grandement participé au succès du jeu par la presse et les joueurs. Le titre bénéficiera du doublage anglais et évidemment des sous-titres dans d’autres langues, incluant le français.

Le premier opus a réussi à mettre la barre haut sans trop de prétention. Espérons ici que son successeur trouvera la bonne formule pour retrouver les fans d’antan et accueillir un nouveau public de joueurs prêt à se plonger dans l’expérience Psychonauts. Les différents ajouts des devs, notamment sur l’accessibilité du titre, devraient jouer en sa faveur mais aussi sur le système de plateforme fortement revitalisé comme on peut l’apercevoir dans le dernier trailer.

Prêt à retrouver Raz dans pour une toute nouvelle aventure dans Psychonauts 2 ? Le jeu débarque dès le 25 août sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S et évidemment, les abonnés au Game Pass pourront bénéficier du jeu dès son lancement !