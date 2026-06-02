Au tour de Streets of Rage d’être adapté au cinéma

Dans un article récent, nous nous faisions le relai d’une sortie étonnante d’Hélène Juguet, cadre de la branche cinéma et télévision chez Ubisoft, qui prophétisait que dans les années à venir, 25% de tous les films qui verront le jour seront des adaptations de jeux vidéo. Si on reste dubitatif, les annonces qui s’enchaînent nous laissent de plus en plus croire qu’elle a peut-être raison. Dernière adaptation programmée : le beat’em all Streets of Rage.

Sorti en 1991 sur Mega Drive, et remis au goût du jour avec succès en 2020 par Lizardcube et Dotemu, Streets of Rage est l’une des licences emblématiques des années 16 bits, et l’un des jeux SEGA les plus populaires. Il raconte comment trois policiers d’une ville corrompue rendent leur badge pour aller combattre une organisation criminelle à leur manière, c’est-à-dire à coups de pieds et à coups de poings. Les scénaristes de la future adaptation auront donc pas mal de travail s’ils souhaitent éviter que leur film ne ressemblent à un caricatural « vigilante film » tels que ceux qui pullulaient dans les années 70 et 80 (L’Inspecteur Harry, Un Justicier dans la Ville…). À moins que ce ne soit justement l’angle choisi par les scénaristes ?

Et justement, le scénario a été confié à Pat Casey et Josh Miller, qui ont déjà œuvré en duo et avec un certain succès sur l’adaptation de Sonic pour le grand écran, mais ont aussi signé à quatre mains le scénario de Violent Night, le film de noël (et de braquage) sorti en 2022 avec David Harbour. La réalisation du futur Streets of Rage a été confiée à Jeymes Samuel, réalisateur du western multi-récompensé The Harder They Fall, ayant connu, avant de se lancer dans la mise en scène, un certain succès en tant que musicien, et par ailleurs frère du chanteur Seal (ceci expliquant peut-être en partie cela…).

Ce n’est pas la première fois que Streets of Rage est annoncé au cinéma. En 2022, Deadline annonçait déjà un film tiré du jeu, écrit alors par Derek Kolstad, le scénariste des trois premier John Wick ou de la série Splinter Cell: Deathwatch. Même si elle semble avoir été réécrite (ou sur le point de l’être), comme l’indique l’arrivée sur le projet de Casey et Miller, cette première version n’a pas complètement été jetée à la poubelle puisque Kostald est toujours annoncé au générique, mais comme producteur.

Son expertise en tant qu’auteur de John Wick mais aussi des films Nobody, avec Bob Odenkirk, ne sera surement pas de trop pour adapter un jeu qui consiste essentiellement à aller tout droit en cassant la figure de tous ceux qui se présentent sur le passage des héros…