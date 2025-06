Street Fighter – Jason Momoa et 50 Cent au casting du film

Street Fighter au cinéma, c’est d’abord le nanar avec Jean Claude Vandamme sorti en 1994 et réalisé par Steven E. De Souza, réalisateur bancal, mais talentueux scénariste de 48 heures, Commando, Piège de Cristal, et autres séries B à succès des années 80 et 90.

On retiendra du film son casting trop grand pour un tel projet (outre JCVD, on y croise Kylie Minogue, Raul Julia, Ming Na Wen, Wes Studi…), ses costumes qu’on verrait tout à fait dans une compétition de cosplay, et un succès relativement incompréhensible (plus de 100 millions de revenus pour un budget de 35 millions). On retiendra aussi le fait que le film reste, 30 ans plus tard, relativement sympathique et rigolo malgré lui (la définition même du nanar).

Here comes a new challenger

L’adaptation de jeux vidéo au cinéma étant l’actuelle poule aux œufs d’or à Hollywood, une nouvelle adaptation de Street Fighter est en préparation par Legendary Entertainment, pour laquelle le casting s’étoffe.

Si la réalisation est confiée à un relatif inconnu, Kitao Sakurai, dont le travail le plus notable est la mise en scène de quelques épisodes de la série Twisted Metal, le casting est beaucoup plus flamboyant.

Ainsi, Jason Momoa, capable du meilleur comme du pire et sortant tout juste de Minecraft, le Film, assumera le rôle de Blanka. Le rappeur 50 Cent sera, lui, le boxeur Balrog ; Andrew Koji, héro de l’excellente série Warrior (dispo sur Max, et vraiment, on vous la conseille), se voit confier le rôle de Ryu quand la catcheur Roman Reign (Joe Anoai de son vrai nom) jouera Akuma.

On s’interroge sur le choix du chanteur country Orville Peck pour jouer Vega. L’artiste est en effet connu, entre autre, pour ses apparitions masqué… Est-ce ce trait qu’il partage avec le personnage qui a donné l’idée à la production de lui confier le rôle ? Ce serait quand même gros et très premier degrés, mais Hollywood est tellement capable de tout…

Enfin, Noah Centineo (The Recruit sur Netflix), un temps envisagé pour jouer Musclor, sera Ken, et Calina Liang, repérée dans le dernier film de Steven Soderbergh, Presence, décroche le rôle de Chun Li.

Gros casting, réalisateur relativement inexpérimenté sur un blockbuster, et fort potentiel carnavalesque (Momoa en Blanka, évidemment, mais les masques d’Orville Peck ou Roman Reign avec les cheveux roses d’Akuma pourront aussi facilement glisser vers le nanar…) : tout semble s’aligner pour que le Street Fighter 2026 soit le digne héritier du Street Fighter 1994. On espère bien entendu un caméo de JCVD, et que Jack Black restera à l’écart… La sortie du film est prévue pour Mars 2026.