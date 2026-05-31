Call of Duty, The Witcher 3 et le Steam Deck – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

À quelques jours du début du Summer Game Fest, avec notamment un State of Play dès mardi prochain et la conférence inaugurale des festivités le 5 juin, les différents éditeurs fourbissent leurs armes avant ce grand mess estival. Pour autant, cette semaine d’actualité n’a pas été si avare en temps forts, bons ou mauvais, avec les annonces du prochain Call of Duty annuel, un nouveau DLC pour l’increvable The Witcher 3 et l’indécente augmentation du tarif du Steam Deck qui pousse un peu plus le jeu vidéo vers sa fin.

Un nouveau Call of Duty cette année, quelle surprise !

Qui aurait pu prédire ? Pour cette fin d’année, nous aurons droit à un nouveau Call of. Alternance oblige, ce sera cette fois à la variante Modern Warfare, avec une quatrième itération, de succéder au dernier et décevant Black Ops 7 de l’an passé. Pour ce nouvel opus, la campagne solo nous fera participer à un conflit entre les deux Corées, même si nous serons amenés, évidemment, à nous battre dans d’autres grandes villes du monde.

Ainsi, après un épisode Black Ops boudé par les joueurs, en atteste ses ventes particulièrement décevantes, ce Modern Warfare 4 entend rebattre les cartes en s’affranchissant des contraintes technologiques des PS4 et Xbox One. Mais symbolisera-t-il vraiment le renouveau de la saga quand on sait qu’il sera aussi disponible sur Switch 2 ? Technologiquement, peut-être pas, mais ce retour sur une console Nintendo, constructeur jusque là plutôt ignoré par Activision, en dit long sur le nouveau rapport de force imposé par la firme de Kyoto dans l’industrie vidéoludique.

The Witcher 3 n’est pas encore mort

Il se murmurait depuis plusieurs semaines qu’un troisième contenu additionnel pour The Witcher 3 était en préparation. La surprise n’en était donc pas vraiment une et on pourra donc retrouver notre sorceleur préféré dans une nouvelle quête qui devrait faire la transition avec le futur et très attendu The Witcher 4. Du moins, c’est ce qui semble transparaitre des propos du PDG de CD Projekt Red, le flou étant encore bien présent autour de The Witcher 3 – Song of the Past, quoi que l’on pressente une intrigue autour de la jeunesse de Ciri, jusque-là passée sous silence.

Plus qu’un simple ajout proposé aux joueurs pour les faire patienter avant le prochain épisode, on nous annonce ici une « vraie » extension, à l’image de ce qui avait déjà été proposé avec Blood and Wine, autrement dit, des dizaines d’heures de jeu en perspective. Celle-ci sera disponible l’an prochain, sans plus de précision, sur PS5, Xbox Series et PC, faisant donc l’impasse sur les consoles de génération précédente. On croise les doigts pour en apprendre un peu plus dans les prochains jours à la faveur des conférences estivales.

Valve participe à la valse des augmentations hardware

Probablement l’annonce qui a fait le plus grand bruit cette semaine. Valve, sans crier gare, a augmenté les tarifs de ses différents modèles de Steam Deck. Et si une telle annonce n’était pas une surprise en soi (Nintendo et PlayStation ayant fait de même ces dernières semaines), c’est l’ampleur de cette hausse qui nous a stupéfait. le Steam Deck est en effet passé de 569 à 779 euros pour le modèle 512 Go, et de 679 à 919 euros pour le 1 To, soit entre 210 et 240 d’augmentation d’un coup ! La hausse des prix de la RAM n’a-t-elle pas bon dos quand on parle d’une telle augmentation pour une machine de 2022, probablement rentabilisée depuis belle lurette ?

Le marché du gaming s’approche de plus en plus du n’importe quoi commercial que l’on redoute depuis quelques années. Des consoles qui sont vendues de plus en plus chères (et dont on attend encore les jeux justifiant de ces prix prohibitifs) et une inflation que l’on pressent sans limites. À ce rythme, restera-t-il encore des gens pour acheter les futures consoles next gen et Steam Machine, lesquelles dépasseront vraisemblablement les 1000 euros au lancement ? Et à moyen terme, la crise des composants ne risque-t-elle pas de conduire à la fin du jeu vidéo tel qu’on le connait aujourd’hui ?