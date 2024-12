The Witcher 4, Ciri et le syndrome Skywalker

Près de dix ans après la sortie de l’excellent The Witcher 3, et quelques années après la sortie ô combien turbulente de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red revient à la charge avec The Witcher 4 et la lourde tâche de ne pas abîmer la réputation de leur franchise porte-étendard.

Malheureusement, les studios de jeu vidéo sont peu enclins à la prise de risque lorsqu’il s’agit de leurs franchises majeures et d’un besoin impérieux de rassurer les actionnaires et la communauté des fans. Aussi, lorsque le trailer pour The Witcher 4 a été présenté lors des Game Awards 2024, beaucoup ont été surpris de voir certaines théories autour de ce jeu, telles que la possibilité de créer son propre Witcher ou de jouer un autre Witcher, connu ou inconnu, voler en éclats par les coups inattendus de la lame de Ciri.

Car c’est bien la protégée de Geralt qui est désormais chargée de mener la charge des hussards ailés venant au secours du studio polonais. Une présence qui interroge sur de nombreux points tant cette situation met en délicatesse le lore de la franchise.

Ainsi, Ciri boit une potion de Witcher dans le trailer alors qu’elle n’a jamais subi leurs mutations ou leurs rites ; son histoire était complète dans le troisième jeu et sa présence dans le quatrième opus rend canon l’une des multiples fins de The Witcher 3. Enfin, Ciri étant un personnage quasi-divin et d’une puissance démesurée, comment le studio compte la mettre au niveau d’un Witcher dans ce nouveau titre ?

Des questions qui auront naturellement des réponses plus ou moins sorties du chapeau. Mais l’on ne peut s’empêcher de regretter une opportunité gâchée d’introduire un nouveau personnage, même une Witcher qui aurait bénéficié des rites de transformation réservés aux hommes dans le lore, une héroïne sans histoire incroyable ou pouvoirs surpuissants mais construisant sa propre destinée malgré les normes établies et les attentes des autres, par exemple.

Et surtout, quel gâchis que de limiter un univers aussi riche et aussi vaste à une poignée de personnages redondants qui se connaissent tous, à l’image de Star Wars dont l’histoire de l’univers tout entier tourne autour de Tatooine et d’une famille d’élus capables de tout. Alors que des personnages tels que Kreia, Vaylin, Revan, Valkorion ou encore Malgus sont infiniment plus passionnants et profonds que Rey ne le sera jamais. Et pourtant, Kotor a été décanonisé alors que Rey est supposée mener une nouvelle trilogie.

Il nous semble important d’ajouter une précision supplémentaire, contrainte ridicule de notre temps mais nécessaire au vu de l’état de la communauté des joueurs et fans de jeux vidéo : il n’est nul question, ici, de critiquer l’apparence du personnage ou le fait qu’il s’agisse d’une femme. Il est regrettable de voir éclore sur les réseaux sociaux des argumentaires affligeants de la part de zélotes selon lesquels une femme n’est plaisante que si elle a l’apparence d’une adolescente et des attributs sexuels aux proportions démesurées.

En dépit de ces constats, nous restons des joueurs et fans de la franchise, et The Witcher 4 sera certainement l’un de ces jeux que l’on achètera dès le jour de la sortie. Car, au final, il s’agit d’un univers riche et intéressant que l’on a envie de continuer à explorer et y vivre des aventures. Malgré Ciri mais avec Ciri s’il le faut.