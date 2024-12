Le Gwent (The Witcher 3) passera à table en 2025

Alors que The Witcher 4 est officiellement entré en phase de production intensive, l’exploitation de The Witcher 3 et de son univers ne semble pas encore prêts de s’arrêter. Avec déjà plus de cinquante millions d’exemplaires vendus à travers le monde, il est vrai qu’il serait bête de s’en priver. Et au milieu des multiples trouvailles du titre, il en est une qui avait rapidement su s’attirer de nombreux adeptes: le Gwent.

Le jeu de cartes va même s’offrir une version physique, éditée par les canadiens de No Loading Games. Prévu pour le troisième trimestre 2025, le jeu de société comprendra environ quatre-cent cartes et disposera de règles évolutives, permettant un accès aux débutants tout en laissant la possibilité de parties plus complexes. Les créateurs, adoubés par CD Projekt Red, espèrent même pouvoir développer une scène compétitive sur la durée.

Pour rappel, le Gwent, mini-jeu récurrent dans The Witcher 3 propose des combats entre factions de personnages issus de l’univers du sorceleur. Simple au premier abord, il s’avérait ensuite plus compliqué au fur et à mesure des duels et des decks plus puissants proposés par les adversaires de Geralt. Le jeu de société devrait logiquement abandonner l’idée de la collection de cartes pour se concentrer sur le deck-building, la stratégie et les affrontements.

Honnêtement, le jeu de cartes a de nombreux arguments pour plaire et paraît parfaitement adaptable en version physique. Difficile toutefois d’imaginer d’autres joueurs que des adeptes de The Witcher se laisser tenter tant il est ancré dans l’univers et le lore des aventures de Geralt de Riv. Mais en une dizaine d’années, le Gwent est devenu bien plus qu’un simple mini-jeu pour les fans et nous n’avons aucun doute sur le succés que pourrait avoir l’adaptation en jeu de société. La version numérique du jeu, abandonnée l’année dernière, était d’ailleurs déjà un franc-succès en free-to-play.

Depuis quelques années, le marché du jeu de société suit la même courbe que celui du jeu vidéo. L’offre est pléthorique et les ventes n’ont jamais été aussi élevées. Malgré tout, nombre de créateurs n’arrivent pas à vivre de leur travail là où certaines stars dominent le marché. Pour s’ouvrir à un plus large public, les jeux basés sur des licences vidéoludiques ou cinématographiques sont de plus en plus nombreuses. Malheureusement, derrière des packages aguicheurs pour les fans de la première heure se cachent régulièrement des jeux mal équilibrés ou pire, simplement ratés. Esperons que le Gwent ne sera pas de ceux-ci.