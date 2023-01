Lorcana – Disney lance son jeu de cartes à collectionner (et devrait cartonner)

Si le marché des consoles est dominé depuis une vingtaine d’années par la Trinité Sony-Nintendo-Microsoft, celui des TCG (pour Trading Cards Game), ou jeux de cartes à collectionner, ne se partage qu’en deux énormes franchises : Magic: The Gathering, et Pokémon. Deux titres auxquels on pourra ajouter Hearthstone, si l’on considère que les cartes virtuelles comptent aussi. Un status quo qui risque d’être bouleversé cet été avec l’arrivée sur le marché du TCG de Disney, baptisé Lorcana.

Comme sur le marché des consoles, d’autres acteurs ont bien tenté de s’immiscer, avec plus ou moins de réussite, mais la domination des titres cités ci-dessus n’a jamais été remise en question. Ainsi, il y a bien Yu-Gi-Oh!, qui joue un peu dans la cour de Pokémon, mais reste un éternel challenger. On se souvient aussi (ou pas !) de la tentative de Valve, avec Artifact, qui n’a jamais trouvé son public. On garde enfin un œil sur Marvel Snap, qui connait un démarrage fulgurant, mais dont le destin dépendra de sa capacité à se renouveler pour durer…

Disney compte lui s’imposer sur le marché des cartes à collectionner physiques, aux côtés de Pokémon et Magic, donc. D’ailleurs, si les règles du jeu n’ont pas encore été dévoilées, les premières cartes révélées, dont la maquette est on ne peut plus conservatrice, nous donnent certains indices quant au gameplay, probablement très proche de ce que font ses deux ainés. On voit en effet dans le coin supérieur gauche un chiffre qui correspond probablement à un coût d’invocation, tandis que les deux valeurs sous l’illustration représentent assez surement les points d’attaque et de défense. Enfin, certaines cartes affichent en plus des capacité spéciales.

Lorcana devrait cartonner dès son lancement. Les regrets éternels des enfants ayant possédé, puis hélas perdu, des cartes Dracaufeu première édition, ainsi que les légendes sur le Lotus Noir feront que personnes ne voudra passer à côté de l’opportunité de posséder des cartes qui deviendront peut-être légendaires dans le futur. Ajoutons à cela les désormais habituels scalpers (à moins que des limites ne soient établies par les revendeurs ?), et il est très probable que les premiers starters et boosters (respectivement 60 cartes prêtes à jouer, et 12 cartes aléatoires dont une “brillante” et deux parmi les cartes rares, super rares ou légendaires) soient rapidement épuisés.

Au-delà des scalpers et des investisseurs en herbe, le jeu ne tiendra dans la durée que s’il réussit à convaincre suffisamment de joueurs. Lorcana est édité par le vétéran du jeu de plateau Ravensburger, et sortira en avant-première le 23 aout dans cinq pays, dont la France ! Ensuite, Disney prévoit se sortir une extension par trimestre.