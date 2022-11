Mutants: Genesis – Le jeu de cartes free-to-play à surveiller de près

Dans le petit monde du CCG (jeu de cartes), la concurrence est rude. Dominés par d’implacables mastodontes à la Hearthstone ou Magic, certains projets émergent et méritent toute notre attention. C’est le cas de Mutants: Genesis des Français de chez Celsius Online dont la récente venue à la PGW 2022 a marqué une partie de l’équipe. Le studio disposait d’un stand où l’on pouvait s’essayer à quelques joutes en mode versus. Simple et efficace, Mutants: Genesis se laisse facilement approcher et promet une belle couche de tactique si l’on croit le premier communiqué de presse partagé il y a quelques jours.

Mais là où Mutants: Genesis risque de tirer son épingle du jeu, c’est sur son format et ses modes proposés. Le jeu (toujours en développement) est un free-to-play dans lequel l’on incarne des psycogs, héros capables de contrôler les mutants. Il sera possible de prendre part à des combats de boss et à des donjons en mode coopératif jusqu’à trois joueurs, une option qui promet des affrontements intéressants.

Avec six gènes (classes), un deck de base monté à 200 cartes (avec des ajouts réguliers), il faudra composer son jeu avec intelligence pour venir à bout des nombreux défis proposés. Le mode histoire semble avoir une part importante, car celui-ci débloque du contenu pour les parties PvP (versus contre d’autres joueurs) et PvE (contre l’ordinateur) au fur et à mesure de la progression. Dernière information à savoir avant de visionner le premier trailer de gameplay et d’avoir un vrai aperçu : Mutants: Genesis est prévu pour le second trimestre 2023 (pas de date précise pour le moment) sur PC via Steam. À retenir qu’une version mobile est également dans les cartons, à venir après le lancement PC. On vous invite à cocher le jeu dans votre whislist en attendant d’avoir davantage d’informations.