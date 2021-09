Arisen – Abattez vos cartes dans ce jeu narratif inclusif

Lorsqu’on se concentre sur les sorties des jeux AAA, il est difficile de ne pas se rendre compte que seuls quelques titres arrivent à trouver leur place. Quant aux jeux indés, ils pullulent et des campagnes de crowdfunding pour les financer se succèdent avec succès, assurant à ces titres une belle voie d’accès vers le grand public. Arisen fait partie de ces jeux qui semblent nous promettre divertissement, sensibilisation et prise de conscience.

Pour commencer, vous aurez la possibilité de choisir le personnage que vous incarnerez, et la frontière des genres s’effacera puisque vous pourrez désigner celui auquel vous souhaitez être assimilé (cis, transgenre) et il sera possible d’indiquer le pronom par lequel vous souhaitez être désigné (il, elle, iel). On ne peut que féliciter le studio en ce qui concerne l’inclusion dont le jeu fait preuve.

Quid du jeu ? Vous êtes fait prisonnier et emmené sur une île où vous devrez combattre dans une arène pour vous démarquer des autres esclaves. Après cela, un maître viendra vous acheter et c’est à ce moment-là que votre destinée prendra un virage. Car vos décisions auront un impact sur le jeu. Ces choix seront représentés par des cartes que vous devrez jouer pour faire avancer l’histoire. Mais attention, comme tout bon jeu narratif qui se respecte, tout acte aura des conséquences, et vous pourriez bien mourir dès les premières minutes du jeu.

Nous avons eu accès au prologue qui est disponible gratuitement sur Steam, et Arisen nous promet quelques bons moments de réflexion, tout en nous permettant d’ouvrir les yeux sur les oppressions systémiques que peuvent subir les minorités. Âme sensible s’abstenir, des propos malheureusement homophobes et transphobes pourront être lus. Évidemment, tout dépendra du choix de votre orientation et de votre genre. Des romances de tout type seront également possibles, hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle ou encore pansexuelle. Un tel jeu ne peut qu’être salué et encouragé, car il permet de sensibiliser le public à tous ces phénomènes de société qui sont trop souvent réduits au silence ou encore diminués.