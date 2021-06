Alfred Hitchcock – Vertigo: Microids dévoile son nouveau jeu narratif

Ambitieux. Tel pourrait être le terme qui agite nos lèvres à l’annonce de la nouvelle aventure de Microids dévoilée lors de la première session du festival Guerrilla Collective et intitulée Alfred Hitchcock – Vertigo.

Oui, oui, vous avez bien lu : celui qui est considéré comme le meilleur film de tous les temps (détrônant au passage l’indéfectible Citizen Kane de Welles), selon un récent et prestigieux classement de la critique de cinéma, va bénéficier d’une adaptation en jeu vidéo, très librement inspiré.

Si l’histoire dépeinte nous refait le coup classique de l’écrivain miraculé et amnésique (coucou Alan Wake, mais aussi aux nombreux anti-héros de la littérature policière), le respect de la mise en scène pointilleuse et révolutionnaire du maitre du suspense semble être de mise, comme l’explique Josué Monchan, narrative designer chez Pendulo Studios qui développe le titre, dans ce premier dev diary.

À première vue, tout parait somme toute assez classique dans le gameplay, avec notamment la possibilité annoncée par Microids d’incarner trois personnages différents pour autant de points de vue sur l’histoire.

Reste que pour les amoureux du genre narratif et de l’ambiance noire aux thématiques travaillées, Pendulo Studios et l’éditeur français ont un sacré joyau entre les mains, dont la matière brute peut royalement s’accommoder à l’interactivité, à condition de prendre un minimum de risque et de polir son scénario.

Un jeu qui ne fait qu’employer les trucs et astuces de Hitchcock (tel l’utilisation du macguffin, comme semble le suggérer Josué Monchan) et l’esthétique léchée et contrastée de ses films, ne sera qu’un vulgaire et oubliable hommage, si derrière l’apparat ne se cache pas une volonté de renouveler le jeu d’enquête nimbé de mystère.

Gardons toutefois confiance en la capacité du studio espagnol de monter d’un cran à la suite de sa dernière sortie en demi-teinte, Blacksad: Under the Skin qui est aussi une adaptation, de BD cette fois.

Pour info, Alfred Hitchcock – Vertigo sortira en fin d’année sur PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch.