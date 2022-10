Gala TCG 2023 – La convention de cartes à collectionner fait son retour

Le Gala TCG. C’est comme ça que les organisateurs ont décidé de nommer cette nouvelle convention. La première édition a eu lieu en avril dernier et se tenait sur une seule journée. La convention a permis à tous les collectionneurs francophones et anglophones de se réunir autour d’une seule et même passion : le Trading Card Game (ou TCG). Il s’agit de l’appellation donnée à l’ensemble des jeux de cartes à jouer et à collectionner vendus sur le marché, et dont les plus connus restent à ce jour Pokémon, Yu-Gi-Oh! et Magic. C’est pourquoi la seconde édition de l’évènement vient d’être annoncée pour 2023.

Remettons-nous dans le contexte. Le Gala TCG est une convention dont la première édition a eu lieu le samedi 23 avril 2022 au Pavillon Vendôme, à Paris. Les collectionneurs de toute l’Europe étaient venus se retrouver autour d’une rencontre, d’un échange, mais surtout d’une passion, le tout au beau milieu d’une salle luxueuse parisienne. L’évènement était séparé en deux parties distinctes :

La première partie de l’évènement, c’était bien sûr la convention. Le temps d’une journée, nous pouvions assister à des ouvertures de cartes Pokémon en live, échanger nos cartes ou acheter de belles pièces, mais également rencontrer de gros collectionneurs et influenceurs au cours d’interviews ou séances dédicaces (durant la première édition, des personnalités comme DavidLafargePokémon, Bruno Graffer ou encore King Gary étaient présentes). La convention était également l’occasion de rencontrer une belle quantité de créateurs afin de repartir avec des cartes ou des figurines POP! customisées, des tableaux et illustrations Pokémon ou encore quelques items exclusifs à la convention (carte holographique King Gary ou illustration de Mitsuhiro Arita, le dessinateur entre autres du célèbre Dracaufeu holographique édition 1).

Concernant la seconde et dernière partie de l’évènement, elle se déroulait le soir au cours du « Grand Dîner ». Et tous les fans ayant eu la chance de pouvoir se payer une place autour d’une table avaient l’occasion d’admirer les plus belles pièces du TCG qui étaient exposées dans la salle, dont la carte Pikachu Illustrator, une carte de 1998 qui ne fut imprimée qu’en 39 exemplaires, elle possède une valeur marchande estimée entre neuf-cents mille et cinq millions de dollars.

Les collectionneurs ont également eu la chance de repartir avec quelques récompenses lors de la soirée comme un print de l’illustration exclusive de M. Arita, un nft pokéball ou encore une petite carte à l’effigie de l’événement. Le dîner avait été préparé par le traiteur Potel et Chabot, et un menu exclusif avait été concocté pour l’évènement. Des artistes défilaient également durant toute la soirée pour jouer au violon, au piano ou à la guitare des musiques bien connues de la série animée Pokémon. Quelques personnalités étaient présentes ce soir-là, et tous ensemble, les fans ont pu ouvrir des boosters datant des premières éditions, on peut citer notamment la présence de Kev Adams, Bigflo ou encore le youtubeur Sofyan.

Mais alors qu’en est-il de cette fameuse édition 2023 du Gala TCG ?

Cette édition se déroulera cette année sur deux jours consécutifs, à savoir les 22 et 23 avril 2023. Et le Pavillon Vendôme ne sera plus le lieu de rendez-vous pour rassembler les collectionneurs. Cette fois-ci, c’est à l’espace Champerret de Paris que les fans pourront partager leur passion. Nous pourrons cette année profiter d’un espace plus grand, afin de rassembler plus de monde. Les deux jours de convention permettront de profiter encore davantage de cet évènement.

Quoiqu’il en soit, nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve cette nouvelle édition qui semble très prometteuse, afin de pouvoir repartir de la convention en ayant fait quelques emplettes, et quitter le salon avec des souvenirs plein la tête, comme à la fin de la première édition ! Pour rappel, le Gala TCG 2023 se tiendra les 22 et 23 avril 2023, à l’espace Champerret de Paris.