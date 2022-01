Yu-Gi-Oh! Master Duel – Le jeu de cartes culte revient tout casser

Pour les enfants des années 2000, le jeu de cartes Yu-Gi-Oh est simplement un dessin animé culte. Mais encore aujourd’hui, le jeu de cartes fait partie de la sainte trinité avec Magic : The Gathering et Pokémon Trading Card Game (pour les plus courageux). Même les jeux vidéo découlant de ces licences connaissent un succès assez conséquent (ou parle bien sûr de Magic et Yu-Gi-Oh, Pokémon n’a pas besoin de ça), bien que cela concerne un public de niche.

Konami Digital Entertainment, qui détient depuis 1999 la licence Yu-Gi-Oh, a sorti très récemment un nouveau jeu free-to-play sur le store de Steam le 18 janvier dernier. Et dire que c’est un carton est un euphémisme. Mais pourquoi ? Est-ce un vrai bon jeu, ou simplement un aspect nostalgique (et surtout gratuit) qui attire les joueurs ?

Très sincèrement, l’aspect free-to-play du titre doit y être pour beaucoup. Mais le jeu réunit surtout tous les points pour cartonner, du moins sur le court terme. L’aspect graphique a été réellement travaillé. Contrairement à d’autres jeux virtuels de la licence, il y a une vraie direction artistique, qui permet au titre de se démarquer. On peut comparer Yu-Gi-Oh! Master Duel à Legends of Runeterra, dont certaines idées se retrouve dans le jeu de Konami (présence des avatars), ce dernier est réellement accrocheur graphiquement.

Par ailleurs, l’aspect nostalgique est aussi très marqué. Pour ceux qui ne suivent pas toute l’actualité et toutes les extensions de Yu-Gi-Oh!, vous ne connaissez certainement pas les monstres pendules ou les monstres liens par exemple. Ces derniers sont présents, mais le titre se focalise aussi sur des monstres que l’on connaît tous, on peut d’ailleurs citer le Cyber-dragon ou le Magicien Sombre par exemple.

En fait, pour expliquer le succès du jeu, disons que le titre s’est restreint à l’essentiel : on collectionne des cartes, on combat des joueurs en ligne avec un mode online beaucoup plus travaillé que le mode solo, et on se concentre sur l’adaptation du jeu de cartes physique. Il y a plus de 10 000 cartes à collectionner, et le cross-plateformes permet de toujours avoir un mode multijoueur rempli.

Le démarrage excellent du titre est indéniable, mais le plus important sur ce genre de jeu, ce sera de tenir sur la durée. Des mises à jour intelligentes et un système de récompense sain seront essentiels. Par ailleurs, le titre a l’air d’avoir l’ambition de s’ouvrir au plus grand nombre, et Konami va sûrement mettre tout en œuvre pour nous faire rester sur le jeu.