Yu-Gi-Oh! – La série se décline avec 3 jeux sur presque tout les supports

Depuis une poignée de jours à présent, les têtes blondes enfants nippons ont arrêté d’arpenter le chemin des écoles au profit des parties endiablées de Fortnite, des épisodes de Doraemon et des après-midis au parc avec les copains, à jouer à la balle ou aux cartes sous les stridulations singulières des cigales japonaises. Bref, vous avez compris, c’est aussi les vacances d’été au pays des J.O. 2021 et les garnements ont de nouveau le temps de s’adonner à leur passion : gratter des thunes et aller jouer aux Game Centers. Seulement, avec la crise sanitaire, les enfants sont découragés de suivre ce chemin et sont invités à jouer par petits groupes en évitant les contacts physiques… Alors, une partie de cartes ? Mouais… Pourquoi pas une partie de cartes sans carte alors ?

Nous y sommes, Konami a profité du lancement des vacances scolaires pour offrir à tous une présentation consacrée au futur de la licence Yu-Gi-Oh! et c’est un futur très chargé qui attend les fans. En effet, cette diffusion a permis la mise en lumière de 3 titres ainsi que l’annonce de nouveau contenu pour un 4ème, un programme blindé que vous pouvez retrouver dans le Yu-Gi-Oh! Digital Next au pied de cette page mais que nous allons nous aussi détailler.

Attaquons tout de suite avec un revenant : Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL, titre dont nous vous avions déjà parlé il y a quelques mois. Cet énième épisode du jeu de cartes se distingue des titres précédents puisqu’il abandonne les règles classiques au profit de celles de SEVENS, la dernière série d’animation toujours en cours au Japon. Dans les faits, ce set permet de piocher et d’invoquer plus souvent au cours d’un combat pour des affrontements plus dynamiques mais aussi plus dangereux puisque venir à bout de sa pile de pioche revient à perdre. Plusieurs modes seront naturellement de la partie pour mettre vos nerfs à l’épreuve avec un mode solo (scénarisé), un mode multi local et en ligne. RUSH DUEL est attendu cet automne chez nous et exclusivement sur Switch.

Vous préférez au contraire suivre les règles standards (ou préférez simplement jouer sur autre chose que sur Switch) ? Le titre suivant est pour vous. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL se présente enfin. Annoncé l’an dernier sans plus de détail, nous apprenons aujourd’hui que ce soft se concentrera sur l’univers du TCG et laissera les écoliers, collégiens et autres lycéens des séries animées au placard pour vivre un “duel de monstres”. Konami promet avec ce dernier le jeu le plus complet de la série à ce jour en plus d’être le premier jouable en 4K (à condition que vous ayez un bon PC, une PlayStation 5 ou une Xbox Series X). En ce qui concerne une date de sortie en revanche, il faudra se montrer encore un peu patient…

Enfin, pour les 2 dernières annonces, faisons tir groupé. Puisque nous parlions de patience : l’éditeur a profité de ce rendez-vous pour indiquer qu’un nouveau projet mobile était en chantier. Attendu sur appareils iOS et Android, Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL opposera les joueurs du monde entier dans des duels… à 4. Évidemment, pour le moment, inutile d’attendre une date de sortie, il est bien trop tôt. Ceci dit, même s’il n’a pas de date, le prochain contenu à rejoindre Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS devrait, lui, arriver sous peu. Naturellement, il s’agit de l’arc narratif ARC-V, l’occasion de retrouver Yuya Sakaki et les Dueltainers.

On vous avait prévenu, non ? Konami s’est assuré avec une présentation que tout les fans de Yu-Gi-Oh!, qu’ils soient amateurs de règles à l’ancienne ou originales, fan d’anime ou pas, qu’ils apprécient les duels ou les truelles, y trouvent leurs compte. On le dit pas souvent alors “bien joué Konami !”. Sinon, un nouveau Castlevania ou pas avec tout ça ?