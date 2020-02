GWENT c’est fini, aucun doute… mais pas sur Android

Google Play offre à GWENT un hameau.

Si vous avez un peu pratiqué The Witcher 3, vous vous souviendrez certainement du jeu de cartes GWENT (ou GWYNT, selon votre localisation). Tout comme ce fut le cas avec, par exemple, Triple Triad de Final Fantasy VIII ou le flipper Justice Monster Five présent dans FF XV, GWENT a connu son adaptation stand-alone, dirons-nous, vous permettant de jouer au jeu de cartes sans forcément vous taper tout le RPG qui l’avait vu naître, mais en en reprenant quand même l’univers. Son nom ? GWENT: The Witcher Card Game.

Disponible sur PC, via pas Steam, une fois n’est pas coutume (mais via GOG), le jeu de cartes qui voudrait bien concurrencer Hearthstone a abandonné l’idée d’une carrière sur PlayStation 4 et Xbox One il y a quelques mois, mais dispose par contre d’une version iOS pour les possesseurs d’appareils Apple, iPad ou iPhone. Il ne manquait plus que les joueurs Android, donc, qui attendaient encore la venue de GWENT sur leurs ustensiles. Bonne nouvelle : la date de sa parution sur le Google Play Store est enfin tombée !

Bon, parlons peu parlons bien : GWENT sur Android, ça sera pour le 24 mars, et les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, ce qui vous apportera probablement des bonus lors du lancement officiel du jeu. Notez que si vous avez déjà entamé une partie de ce titre free-to-play made in CD Projekt Red sur iOS ou PC, vous pourrez récupérer tous vos acquis en vous lançant dans l’aventure sur appareils Android.