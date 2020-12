Dicey Dungeons s’en remet à sa chance sur l’eShop de la Switch

Le rogue-like (et ses dérives) est définitivement un des genres gagnants du jeu vidéo indépendant sur ces dernières années. Après des succès comme Slay the Spire, Children of Morta ou Dead Cells, le genre continue d’abreuver les différents supports de nouveaux titres aux concepts inédits. Donc, quand Nintendo annonce une dernière présentation consacrée aux indies, tout en sachant que le genre prolifère sur la bécane, on s’attend forcement à en voir un ou plus débarquer. Naturellement, c’était le cas ! Faite place à Dicey Dungeons !

Il était attendu, le fruit du partenariat entre Terry Cavanagh (à qui nous devons le légendaire VVVVVV), le compositrice virtuose du chiptune GameBoy Chipzel et l’illustratrice américaine Marlowe Dobbe est désormais disponible sur Switch. Depuis la diffusion du Nindie World d’hier, vous pouvez vous procurer le jeu en l’achetant depuis le Nintendo eShop pour une douzaine d’euros.

Vous avez raté un épisode ? On vous offre la piqûre de rappel. Dicey Dungeons est un jeu de stratégie et de réflexion rogue-like dans lequel votre personnage, un parmi 6 disponibles, affronte la Déesse de la Chance : Lady Alea. Chacun de ces dés disposant d’un job et de talents propres, il vous revient de vous préparer minutieusement et de tirer parti des avantages liés à votre classe pour éliminer les obstacles et les monstres qui se dresseront face à vous.

Et puisque nous ne sommes pas à un comble près (on parle quand même de dés qui font face à la chance quoi), ajoutons que chacune de vos tentatives devraient se différencier des précédentes puisque les situations et twists qui feront suite à votre nouveau départ sont obtenus par génération procédurale. Un concept qui a séduit de nombreux joueurs déjà sur PC depuis sa sorti l’an dernier.

Alors, allez-vous tenter votre chance ? Dicey Dungeons est disponible sur PC depuis hier sur Nintendo Switch. Il devrait arriver prochainement sur appareils Android et Apple. On vous laisse découvrir le trailer d’annonce de la version nomade.