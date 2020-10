Test Foregone – Un Roguevania aux airs de déjà-vu

À mi-chemin entre un Castlevania et un Rogue-like se trouve un genre qui prend de plus en plus d’ampleur ces dernières années : le Roguevania. Entre exploration et combats dantesques face à des ennemis redoutables, le tout en 2D, ce nouveau genre fut popularisé avec la sortie de l’incroyable Dead Cells. Disons de suite :impossible de ne pas penser à ce jeu quand on lance pour la première fois Foregone.

Plongeons ensemble à Calagan, un royaume sous le joug d’un étrange phénomène, la Tourmente, qui devrait placer sur votre route un grand nombre d’ennemis plus ou moins dangereux. Vous vous réveillerez dans la peau d’un Arbitre, des super-soldats créés par les plus grands scientifiques de Calagan, et vous serez témoin des conséquences de la Grande Guerre qui a frappé le royaume.

Ainsi, nous allons voir tout au long de ce test ce que vaut vraiment le nouveau jeu de Big Blue Bubble et si cette ressemblance si poussée avec Dead Cells n’est pas justement un frein à son succès.

(Test de Foregone sur PlayStation 4 réalisé avec une version fournie par l’éditeur)

Une ambiance presque identique

Le jeu nous plonge assez rapidement dans l’action et on retrouve très rapidement un style graphique qui ne nous est pas inconnu. En effet, la ressemblance avec Dead Cells se remarque d’abord par sa direction artistique, donnant au jeu un style rétro fort plaisant. Ainsi, il vous faudra avancer à travers les niveaux en cherchant par vous-même les secrets et autres éléments qui permettront la compréhension de l’histoire.

Mais pour ce faire, il vous faudra trouver des armes pour vaincre les ennemis qui peuplent ces niveaux. Et c’est là que nous remarquons les premières différences avec Dead Cells. Ici, vous n’aurez pas énormément de choix pour votre équipement puisque vous serez limité à une arme au corps à corps et une arme à distance.

Ainsi, oubliez la possibilité de placer vos armes comme bon vous semble, il vous faudra garder pendant tout le jeu les mêmes touches pour accéder à ces armes. De plus, on se retrouve vite frustré face au choix d’armes plus limité, néanmoins le changement de gameplay apporté par chaque type d’arme et leur prise en main ne sont pas déplaisants et on se retrouve très vite prêt pour le combat.

Si vous êtes un habitué du genre, vous n’aurez que faire de la mort puisque celle-ci est un passage obligé pour comprendre ses erreurs et se renforcer pour faire face aux ennemis. Il vous sera possible d’accéder à l’avant-poste à chaque mort et à des téléporteurs pour améliorer vos compétences grâce aux cristaux et vos armes en dépensant l’argent récolté.

Foregone n’est pas une pâle copie

Et c’est à partir de ce point que l’on voit émerger les premières grandes différences avec Dead Cells. Ici, pas de niveaux générés aléatoirement à chaque défaite, ils resteront toujours les mêmes et vous aurez donc la possibilité de rejoindre l’endroit de votre trépas pour récupérer argent et cristaux, à la manière d’un Souls.

Ce manque de génération procédurale rend le jeu beaucoup plus facile et plus rapide. Et on se trouve face au point le plus critique de Foregone, sa difficulté. Certes, les morts seront nombreuses et il faudra penser à se renforcer régulièrement, cependant la difficulté n’est pas insurmontable et il vous suffira d’environ 7h pour venir à bout de votre première partie.



Au fil de votre aventure, vous trouverez également différentes compétences et autres pouvoirs qui vous aideront dans votre quête de vérité. Celles-ci sont assez variées et le sentiment de progression est très bien amené. Durant les premières heures, votre personnage semble assez lourd à contrôler, cependant, à mesure que vous avancerez dans le jeu, la sensation d’agilité et de fluidité deviendra plus présente et améliorera sa maniabilité.

Malgré le grand nombre de ressemblances avec son prédécesseur, le jeu se démarque par un point assez important, la narration. En effet, le manque de génération procédurale et sa linéarité rendent le jeu beaucoup plus narratif que Dead Cells. De plus, les pages de journaux à trouver dans les niveaux sont presque impossibles à louper et vous pourrez vous plonger pleinement dans l’histoire de Foregone.

Une fois que vous serez arrivé à la fin de votre première partie, et si vous souhaitez continuer l’expérience ou découvrir les deux fins différentes, vous aurez la possibilité de commencer une nouvelle partie plus et ainsi trouver tous les passages secrets et les autres éléments que vous auriez manqués. Cependant, cette rejouabilité s’arrête là et il vous sera difficile de recommencer plusieurs parties d’affilée.

Foregone est un très bon jeu et malgré ses ressemblances avec Dead Cells, il apporte des éléments originaux notamment dans sa narration. La bande originale accompagne parfaitement votre exploration des niveaux et le sentiment d’amélioration et de progression est présent. Cependant, la faible difficulté nous amène très vite à la fin du jeu.

Et une fois le jeu terminé, la rejouabilité est certes présente, mais pas assez développée, ainsi si vous souhaitez platiner le jeu ou simplement découvrir chaque secret, il vous sera possible d’enchaîner quelques nouvelles parties plus. Cependant, les aficionados du speedrun pourraient y trouver facilement un peu plus d’heures à passer sur le jeu.

Les amateurs de Dead Cells pourraient quant à eux être déçus de la difficulté et de la linéarité, cependant ils auront la possibilité de profiter d’un jeu qui s’en rapproche. Ainsi, l’avenir de Foregone semble assez abstrait, et l’ajout de contenus supplémentaires et une présence dans la scène speedrunning seraient les bienvenus.

Cependant, les personnes qui n’auraient pas encore essayé Dead Cells peuvent foncer sur ce nouveau jeu dès maintenant. En effet, Foregone devrait vous donner toutes les clés à la compréhension d’un Roguevania et il vous permettra de vous entraîner à toutes les mécaniques de gameplay pour ensuite vous attaquer au jeu du studio Motion Twin.