Dead Cells (de poche) nous expose le planning de son contenu à venir

Nous n’allons pas vous infliger à nouveau une présentation dans les règles de l’art de Dead Cells, ce titre indé issu du studio français Motion Twin qui n’a cessé de défrayer la chronique depuis sa sortie en se hissant, sur chaque support qui l’a accueilli, tout en haut du panier JV, tant du point de vue des joueurs que de celui des professionnels. Si vous habitiez sur Neptune ces dernières années et n’avez jamais entendu parler de Dead Cells, vous trouverez dans cet article divers liens qui sauront vous présenter la chose.

Il y a quelques semaines, le jeu débarquait enfin sur appareils Android, bouclant ainsi la liste des supports actuels sur lesquels il propose sa brutalité débridée mâtinée de pixel-art somptueux et d’éléments Rogue-like du meilleur effet. Mais il s’agissait là de la version de base du jeu, et aujourd’hui, les extensions et autres mises à jour prévues sur supports mobiles sont annoncées, voyez plutôt :

Comme vous pouvez le constater, les festivités démarreront dès l’automne prochain, avec la mise à jour Legacy, qui apportera au jeu, en vrac, de nouveaux environnements, monstres, boss, mutations, compétences et armes diverses.

La DLC payant Bad Seed, que nous vous évoquions à l’époque de sa parution console et PC, sera également de la partie début 2021. Il s’agissait d’un DLC payant, et il semblerait que ce soit à nouveau la cas lorsqu’il fera son apparition sur la version mobile du jeu, même si on ne connait pas encore le montant qui sera demandé. Bad Seed vous apportera lui aussi de nouveaux environnements, mais aussi un boss bien sale, des armes et autres upgrades bienvenues.

Enfin, une troisième mise à jour bien énigmatique sera diffusée au cours de l’été prochain, dont nous ne connaissons pas encore les tenants et aboutissants. Dès lors, on se demande ce qu’il en est du premier DLC gratuit qu’avait reçu le jeu français, baptisé Rise of the Giant.

Quoi qu’il en soit, sachez que Dead Cells sur mobile, contrairement aux apparences, s’avère parfaitement maniable, avec la possibilité de customiser ses touches ou encore celle de swipe pour esquiver, une action tout à fait instinctive sur tactile.

Or, voyez-vous, le jeu s’offre actuellement (mais ça ne durera pas) une jolie remise de prix, puisqu’au lieu de ses 8€ et quelques habituels, il est actuellement affiché à 4.49€, sur iOS comme Android, donc une très bonne raison de plus de vous lancer corps et âme dans ce platformer brutal et jouissif en diable.