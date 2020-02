Dead Cells nous gratifie d’un nouveau DLC, The Bad Seed (payant, cette fois)

De la mauvaise graine à éradiquer dans le nouveau DLC de Dead Cells.

Il faudrait être salement bégueule, ou alors parfaitement hermétique au genre metroidvania mâtiné d’éléments comparables à Rogue et à ses multitudes d’engeances, pour nier la qualité du jeu indé Dead Cells, émanant d’un studio bordelais (Motion Twin) et constituant un action-platformer brutal, impitoyable, mais jamais injuste (quasiment…). Lancé en 2017 en accès anticipé, le jeu est sorti de son cocon en 2018 sur PC, mais aussi PS4, Switch et Xbox One (puis iOS). Depuis lors, il a reçu un gros DLC gratuit appelé Rise of the Giant en 2019, et s’apprête à présent à accueillir son second contenu téléchargeable.

The Bad Seed, c’est son nom, sera mis à disposition à compter du 11 février, donc dans quelques heures, sur les machines concernées. Contrairement à son prédécesseur, il ne sera pas gratuit, mais proposé à l’achat pour à peu près 5€. Ce, d’après les concepteurs de Dead Cells et ses extensions, dans le but d’apporter le financement nécessaire pour poursuivre le travail sur ledit jeu, qu’ils n’entendent pas laisser tomber de sitôt, mais également sur leurs prochains projets, dont nous attendons des infos avec impatience.

Niveau contenu, il y aura bien assez de quoi satisfaire la soif des fans attendant goulûment chaque DLC pour prolonger et modifier leur expérience de jeu. Ainsi, en vous acquittant de quelques euros demandés, vous aurez droit à de nouveaux monstres, de nouvelles armes bien massives et balaises, un nouveau boss inédit bien costaud et répugnant du doux nom de Maman Tique (ça donne envie…). Le tout au sein de deux nouveaux environnements pour vous évader un peu des sempiternels égouts, toits et autres : l’Arboretum luxuriant qui vous offrira d’autres visuels que les sombres recoins de la prison, et le Marais, qui semblerait constituer un mauvais choix pour un pique-nique bucolique au vu des immondices qui y stagnent et des résidents agressifs qui n’hésiteront pas à user de leurs lances et sarbacanes.

Ho, et vous aurez également droit à un petit compagnon champignon, reste à voir quelle en sera l’utilité manette en main. Donc pour résumer, plus que quelques heures avant de mettre la main fébrile sur Dead Cells: The Bad Seed contre 5€. Bien entendu, il vous faut le jeu de base pour profiter des DLC, logique, donc si vous n’avez pas encore acquis cet excellent titre, c’est le moment. Ainsi que l’autre DLC, qui lui est gratuit.