Dead Cells – L’envoûtant roguevania est désormais disponible sur Android

Dans Dead Cells, la partie commence par quelque chose qui va devenir une habitude récurrente au fil de vos parties : vous mourez. Seulement, ici, la mort n’est pas une finalité, et votre âme errante, expérience chimique ratée, va rapidement se trouver un cadavre à occuper afin de retourner au combat. Encore. Et encore. Et encore.

Décès après décès, vous vous relevez et repartez de plus belle, dans des donjons conçus de manière aléatoire à chaque run, en ne conservant que peu de vos acquis précédemment obtenus pour aller toujours plus loin les fois suivantes.

Bref, c’est Dead Cells quoi, on ne présente plus ce roguevania 2D brutal et impitoyable étant donné qu’il existe à présent sur la plupart des supports actuels. Seuls manquaient à l’appel les appareils Android, mais cette lacune est désormais en partie comblée, puisque Dead Cells est disponible depuis ce jour (03 juin 2020, et encore, il est paru avec quelques heures d’avance) sur le Google Play Store.

Ceux qui connaissent Dead Cells seraient en droit d’émettre de gros doute quant à son maniement au tactile, étant donnée son impitoyable nervosité et la précision qu’il demande. Néanmoins, les développeurs français de chez Motion Twin et l’éditeur Playdigious ne se sont pas laissés démonter pour autant, et ont optimisé au mieux l’expérience mobile.

Ce en permettant, notamment, de mapper l’emplacement des touches virtuelles et leur taille, en implémentant la possibilité de swipe pour esquiver, ou encore en proposant deux modes de jeu, appelés Original et Auto-Hit, dont nous ne connaissons pas réellement la teneur, mais le second devrait faciliter les choses à ceux qui galèrent au tactile. Il est également compatible, pour ces mêmes joueurs, avec les pads Bluetooth.

Dead Cells est un jeu premium, donc à tarif unique sans achats in-app ni pubs. Il vous en coûtera 8.99€ au cours de cette première semaine de lancement avec son discount de 10%, après quoi il passera à 9.99€. Dernière chose, la version iOS est également disponible depuis quelques mois.

Dans son test complet sur PC que vous pouvez consulter ci-dessous, notre rédacteur évoquait le fait que “ son gameplay intuitif, sa marge d’apprentissage et de technique parfaite rendent cette expérience mémorable.” Alors amateurs de brutalité et de mobiles, n’hésitez plus un instant.