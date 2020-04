Dead Cells s’évade et se réfugie sur mobiles Android

Le très apprécié Rogue-like aura droit à un portage Android.

Nous vous parlions il y a peu de West of Dead, sympatoche twin-stick shooter qui se la jouait Rogue-lite. Son personnage principal, un spectre au crâne en feu, nous avait immédiatement rappelé le Ghost Rider de Marvel. Mais… spectre enflammé et Rogue-lite ? C’est à Dead Cells qu’on aurait tout de suite dû penser ! Le titre de Motion Twin se rappelle ainsi à nous avec une nouvelle qui devrait faire plaisir à tous : le jeu se prépare à débarquer sur mobiles. Les préinscriptions sur le Play Store de Google sont même déjà ouvertes ! Alors que Sky: Children of Light vient lui aussi d’arriver sur les appareils Android, une bonne année après ceux de la marque à la pomme, voilà donc une autre injustice sur le point d’être réparée – Dead Cells est en effet déjà dispo sur l’AppStore depuis août dernier.

Le jeu arrive avec un mapping des contrôles sur l’écran totalement customisable, et surtout, une prise en charge des manettes physiques. De plus, pour les joueurs choisissant le contrôle tactile, un mode “auto” sera disponible (activable ou désactivable selon les préférences de chacun).

Pour l’instant, seul le jeu de base est prévu, mais Playdigious, qui s’est occupé du portage, a assuré tout faire pour être en mesure de proposer les DLC Rise of The Giant et The Bad Seed prochainement. Le jeu sera proposé à un prix assez inhabituel sur le Play Store, puisqu’il coûtera 9,99€. Mais on rappelle qu’il s’agit d’un vrai jeu, et un bon, sans interruption publicitaire ! Les joueurs se préinscrivant dès aujourd’hui sur le Play Store recevront en outre une ristourne de 10%.

C’est le 3 juin que Dead Cells fera son arrivée sur le Play Store. Il est en attendant toujours disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch et iOS. Partout, quoi…