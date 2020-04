Sky: Children of the Light déploie ses ailes sur d’autres plateformes qu’iOS

Un soupçon de vert et une dose de rouge pour diluer son Sky.

Comme nous vous l’annoncions l’année passée à l’occasion de sa parution sur iOS, Sky: Children of the Light ne comptait pas s’arrêter en si bonne brise. Son exclusivité iOS avait d’ailleurs fait maugréer tout autant les amateurs de PC et de consoles que ceux de la concurrence, Android. Et pour cause : il s’agit du nouveau projet émanant du studio thatgamecompany, un nom que les amoureux de poésie et de détente connaissent bien ; de fait, les mécaniques des jeux de ce développeur sont nettement plus fondées sur les émotions que sur un scénario profond ou un gameplay classique. En plus, rien à voir avec le sujet, mais l’un des fondateurs du groupe s’appelle Jenova Chen, et ça c’est classe, comme nom. Bref.

Petit cours d’histoire de rattrapage pour les curieux qui découvriraient le studio, avant d’en venir au fait. Si vous maîtrisez le sujet ou êtes pressé de lire les dernières infos concernant Sky: Children of the Light, vous pouvez sauter les trois prochains paragraphes.

thatgamecompany (oui oui, sans majuscule), pour faire un très rapide résumé, c’est tout d’abord Cloud (Cloud ? Jenova ? L’actu rattrape le passé on dirait !), un jeu dans lequel un enfant alité s’évade en esprit pour contrôler les nuages et la météo ; un projet étudiant qui posera les bases de l’esprit recherché sans cesse par le studio, et de son originalité. Vient ensuite FlOw, dans lequel vous débutez comme une minuscule créature aquatique qui va s’enfoncer toujours plus bas dans les strates océaniques, vers les ténèbres, en avalant d’autres organismes pour grandir et devenir plus imposante. Parfaitement relaxant.

Troisième itération du studio californien, Flower. Une fois encore, et ce, comme d’hab, grâce, en grande partie, à une bande-son envoûtante, thatgamecompany se démarque du reste en proposant un concept onirique et dépaysant, dans lequel votre rôle est de souffler une douce brise à travers champs et villes afin d’emporter dans vos tourbillons toujours plus de pétales de fleurs pour redonner vie à des paysages parfois devenus tristes et désolés. Si vous êtes stressé en cette période de réclusion de ne pas pouvoir aller profiter du printemps en gambadant dans les prés, un conseil : essayez-vous à Flower…

Vient ensuite Journey, qui aura constitué jusqu’alors l’aboutissement de l’œuvre du développeur, un titre contemplatif et déroutant dans lequel vous incarnez un personnage mystérieux drapé d’une cape rouge (non non, pas Superman) et d’une écharpe rouge également (non non, pas Christophe Barbier) qui va évoluer à travers des décors désertiques, cette fois, avec pour objectif lointain une montagne énigmatique. Vous pourrez collaborer avec un autre joueur online dans ce titre, afin d’explorer à deux l’immensité du désert et de résoudre les énigmes ensemble.

Et on en arrive donc à Sky: The Children of the Light. Ne pas confondre avec Child of Light, un RPG, ni Child of Eden, un shoot psyché ; tous deux excellents par ailleurs. Sky, présent sur iOS depuis l’été dernier, était en pré-réservation depuis un bail sur le Google Play Store, mais à compter d’aujourd’hui, 7 avril 2020, il est désormais disponible sur Android, gratuitement.

Si FlOw arborait clairement l’élément aquatique, Flower l’élément terrestre avec ses champs de verdure à perte de vue, et Journey l’élément du feu avec ses déserts et ruines d’ocre, Sky, comme son nom l’indique, endosse quant à lui le rôle de messager du ciel, de l’air, de la liberté… Somme toute, une quintessence des différentes thématiques qu’on trouvait déjà dans les autres jeux de thatgamecompany sus-mentionnés. Seul ou entre compagnons, vous allez pouvoir explorer des royaumes magiques, chacun avec son identité propre, et ce à tir-d’aile. Un beau voyage à nouveau, servi par le studio californien…

Sky est désormais disponible sur Android en plus d’iOS, et ce, on l’a dit, pour pas un rond (le système de micro-transactions in-game se veut très très peu intrusif). Notez que l’émigration vers des appareils plus physiques que le mobile commencera par la Switch, au cours de l’été, pour se poursuivre ensuite sur les autres consoles et le PC.