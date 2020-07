Rogue Legacy 2 – Un accès anticipé pour try-hard cet été !

Votre nouvelle dynastie vous attend…

Après nous avoir passé de zéro en héro lors d’une première aventure exemplaire, sur laquelle nombre de joueurs se sont cassés les pouces, Cellar Door Games nous invite désormais à rejoindre l’appel d’un second héritage de conquêtes dans Rogue Legacy 2. Initialement annoncé pour le 23 juillet 2020, c’est finalement le 18 août que nous pourrons mettre la main sur un accès anticipé sur Steam de la nouvelle itération de ce Rogue-like bien huilé. Ne concernant toujours pour le moment que la version PC, sans laisser le doute qu’un probable succès puisse l’emporter jusqu’à nos consoles.

Même si au premier regard, ce Rogue Legacy n’a de 2 que le nom, l’on est en droit d’attendre bien plus de cette suite. Nouvel héritage, nouveau royaume à conquérir, au revoir le château oppressant pour laisser place à des environnements plus ouverts et chatoyants. Passant par des landes enneigées et une construction céleste en ruine, c’est désormais une malédiction touchant toute votre lignée à laquelle vous devrez faire face, grâce à ce qui semblerait être une nouvelle mécanique de gameplay ressemblant à des énigmes. Ainsi que les sempiternels boss, dont le premier exemple n’est pas sans nous rappeler un certain marcheur blanc.

Et évidemment les développeurs n’ont pas délaissé les nouveautés au cœur du jeu, les attraits très particuliers de vos descendants à incarner au fur et à mesure des générations. Jouissant désormais de nouvelles classes telles qu’un mage offensif, un guerrier manieur de haches au cri puissant (Fus… Roh…) ou un agile archer introduisant l’arc en tant que nouvelle arme à distance, bien plus précise et technique que pouvaient l’être les différents sorts au pattern prédéfini. Ainsi qu’une pléthore de nouveaux équipements, vous permettant de buff votre perso avec des spécificités uniques qui modifient considérablement votre move-set.

Ceux aimant le côté plus “troll” de Rogue Legacy seront servis également, ce successeur offrant des particularités souvent moins utiles, voire handicapantes, pour chacun de vos petits rejetons partis sur le front (comme la synesthésie donnant des couleurs au moindre mouvement, ou la flatulence vous affligeant des gaz aussi bruyants que visibles à l’écran pour ne citer que les plus remarquables).

Pour finir sur les nouveautés teasées pour le moment, le style graphique de Rogue Legacy 2 semble avoir évolué d’un rendu rétro pixelisé à un dessin plus lisse et cartoon, peut-être pour corréler avec la possibilité de rendre l’aventure plus accessible. Permettant ainsi à des joueurs plus novices de s’essayer à l’un des meilleurs Rogue-like imaginés depuis ces dernières années, et découvrir le sens du mystérieux portail dévoilé à la toute fin de la vidéo, semblant nous emporter dans un monde encore inconnu de tous.