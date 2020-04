Rogue Legacy 2 – La légende aura aussi une descendance

Cellar Door Games le confirme, Rogue Legacy 2 est en projet et il arrive dans l’année.

Si ajouter un “2” à la suite du titre d’un film n’est pas toujours bon signe (même pas souvent), à la suite d’un titre de jeu vidéo, la nouvelle peut s’avérer excitante (sauf dans le cas de Final Fantasy II, Zelda II: The Adventures of Link ou même Pacman 2: The New Adventures… Ouais, non, des fois, un “2” dans le titre, ça craint…). Bref, le succès appelant forcément un retour, Rogue Legacy, la révélation indépendante de l’année 2014 lors de sa sortie sur PC, va avoir droit à une suite et, ça va de soi, il s’appellera Rogue Legacy 2.

Oui, c’est sur Twitter que Cellar Door Games a lancé la bombe. Si les tweets en eux-mêmes ne faisaient guère plus qu’annoncer la nouvelle, la page Steam créée à la suite de l’annonce en dévoile un peu plus sur ce qui nous attend dans ce deuxième volet. Pour information, cette suite reprendra ce qui faisait le succès du premier volet : des donjons générés aléatoirement et ce système de généalogie qui nous invite à reprendre l’aventure où on l’a quittée dans la descendance plus ou moins déglinguée du héros précédent.

Mais ce n’est pas tout, de nouvelles additions feront leurs entrées avec ce nouvel épisode. Parmi celles-ci, on pourra compter sur de nouvelles classes avec leurs propres lots d’armes, la possibilité de porter une infinité de runes (permettant bien des prouesses comme des quadruples sauts – ça ne se limite pas à 4 pour autant) ainsi que l’introduction d’une couverture sociale, vos handicaps les plus contraignants lors de l’exercice de vos fonctions vous permettant de mettre les mains sur des aides (oui, oui, ils ont le sens de l’humour chez Cellar Door Games).

Hâte de vous essayer à cette suite ? Vous pourrez y poser les mains d’ici cet été quand Rogue Legacy 2 sortira sur PC. Ajoutons enfin que, pour le moment, le studio n’a pas annoncé de sortie console, mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise.

Yes, it's official. Rogue Legacy 2 is in development! We'll be releasing a lot more info in the coming days. Until then please enjoy these WIP screenshots! ❤ pic.twitter.com/RRO5yk02yd — CellarDoorGames (@CellarDoorGames) April 2, 2020