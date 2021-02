Neurodeck – Vos pires phobies jouent cartes sur table !

Aujourd’hui c’est un studio français que l’on met à l’honneur. En effet, le petit studio toulonnais Travox Games vient tout juste de dévoiler son tout premier jeu, Neurodeck qui possède un concept pour le moins original. Bien que basé sur un sujet vu et revu, à savoir l’affrontement de ses peurs, c’est son concept qui est original puisqu’il mélange jeu de carte et Rogue-lite. Et afin de présenter son jeu en bonne et due forme, les développeurs ont décidé de dévoiler un trailer de présentation.

Ce Rogue-lite au style futuriste invitera les joueurs à affronter les peurs et les aspects les plus sombres de l’humanité. Représentées sous la forme d’entité sombres menaçantes, chacune de ces créatures aura ses propres caractéristiques et compétences. Ainsi l’arachnophobie et la masculinité nocive ne se combattront pas de la même manière. Mais qui dit Rogue-lite dit forcément difficulté, on peut donc s’attendre à ce que chaque affrontement soit difficile, mais après tout vaincre ses peurs n’est jamais simple.

Concernant la rejouabilité de Neurodeck, plusieurs personnages ont d’ores et déjà été annoncés, avec pour chacun une histoire mais aussi des cartes uniques à débloquer. On peut donc s’attendre à ce que le jeu offre une bonne replay-value, bien que la durée de vie d’une partie n’ait pas encore été précisée. Développé par une dizaine de personnes, le jeu est semble-t-il doté d’une vraie patte graphique prenante, surtout que les illustrations telles que les monstres ont directement été faites à la main.

Neurodeck sera disponible sur PC et Nintendo Switch à partir du 18 mars prochain pour 15 €. Toutefois pour les plus impatients, il est possible de demander à s’inscrire à la bêta sur Steam, bien que cette dernière soit en anglais. Mieux encore, il est possible de s’essayer à la démo du jeu sur le site trail.gg depuis son navigateur Chrome.