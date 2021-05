Hearthstone – Préparez-vous à abattre de nouvelles cartes

On ne présente plus le célèbre jeu de cartes à collectionner en ligne qui compte un peu plus de 23 millions de joueurs actifs (en 2020). Hearthstone existe depuis 2014 et continue à faire ses preuves en proposant notamment à ses joueurs des mises à jour régulières. Et c’est justement la mise à jour 20.2 que nous allons présenter ici.

Blizzard Entertainment ne cesse d’innover et propose une fois de plus des exclusivités qui devraient ravir ses joueurs. La mise à jour introduira 17 nouveaux serviteurs dans le mode Champs de Bataille, et parmi eux un nouveau type de serviteurs : les Hurans. Ces derniers seront apparemment un soutien lors des parties en déclenchant des interactions spéciales ou en gagnant des gemmes de sang.

Les gemmes de sang, quant à elles, sont une nouvelle mécanique de jeu pour le même mode, qui octroient un point de vie ainsi qu’un point d’attaque aux cartes de type serviteur.

En plus des serviteurs, ce sont trois nouveaux héros qui vont investir les Champs de Bataille pour défendre les équipes :

Nécrorateur Noirépine

Xyrella

Vol’jin

Blizzard ne s’arrête pas là et propose pour la toute première fois des decks Parés au combat qui permettront aux joueurs d’ajouter un deck complet (soit 30 cartes dont des cartes rares, épiques et légendaires) de la classe de leur choix à leur collection permanente.

Chaque deck Paré au combat a été conçu manuellement à partir des données recueillies sur des centaines de milliers de sessions de jeu, afin de vous offrir une sélection de cartes prêtes au combat

L’update 20.2, c’est aussi une mise à jour du mode Duels, qui permettra, entre autres, d’offrir aux joueurs des trésors plus adaptés aux cartes du deck. Un nouveau livre des héros sera accessible, celui de Thrall, et les joueurs ayant triomphé des huit boss qui composent l’aventure linéaire gagneront un paquet de classe chaman, rempli de cartes chaman standard. Les studios annoncent aussi fièrement des améliorations et des corrections de bugs, et la liste est loin d’être négligeable !

La totalité de cette MAJ s’étalera sur le mois de mai. Elle débutera le mardi 4 en ce qui concerne les nouveautés et la correction des bugs. Les decks de combats seront disponibles à l’achat du 4 au 25 mai ; il vous faudra débourser 19,99 euros par deck. Thrall, quant à lui, débarquera le 25 mai.

À vos cartes, prêts, jouez !