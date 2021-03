Roguebook – Le nouveau jeu des studios Abrakam Entertainment, c’est comment ?

Les studios Abrakam Entertainment sont de retour et nous annoncent la sortie de leur nouveau jeu : Roguebook sera donc disponible sur PC via Steam le 24 juin 2021, et plus tard sur d’autres plateformes.

Roguebook, c’est un “Rogue-like deckbuilder” qui prend place dans le monde féérique de Faëria (qui n’est autre que le précédent jeu des studios). Vous devrez constituer une équipe de 2 héros parmi les 4 qui vous seront proposés. C’est dans des combats tour par tour que vous devrez vaincre les légendes du Roguebook, ce livre maudit qui menace l’existence de tous les êtres vivants.

Il vous faudra faire preuve de stratégie avec vos cartes afin de créer des synergies entre les héros (qui disposent de cartes uniques) et ainsi progresser sur la map et ajouter des cartes à votre deck. Vous aurez d’ailleurs la possibilité d’améliorer ces dernières. Et la nouveauté avec Roguebook, c’est que plus vous ajouterez de cartes à votre deck, plus vos héros deviendront puissants (de nouvelles capacités seront débloquées).

La contrepartie sera la difficulté de contrôler le “tower deck”. À noter qu’à chaque début de partie seulement quelques endroits de la map sont dévoilés, incluant le chemin menant au boss. Des zones cachées seront cependant accessibles grâce à un système d’encrier. Vous y trouverez des trésors ou des ennemis qui vous permettront de rendre votre équipe plus performante encore. Evidemment, comme il s’agit d’un Rogue-like, si vous mourez c’est retour à la case départ. Mais les développeurs vous font une fleur en vous proposant un système d’amélioration permanente.

Un jeu vidéo dit Rogue-like (ou Rogue-lite), ça veut dire quoi ?”]

Roguebook devrait ravir les amateurs de “deckbuilding”! D’autant que Richard Garfield, le créateur de Magic: The Gathering, a pris part au projet en devenant le co-designer, tant il a aimé Faëria.

Mon implication avec Roguebook a commencé en étant fan de Faëria. Faëria est un jeu de cartes digital et il utilise vraiment le plateau de manière unique que je trouve très attrayante. En fait j’ai dû quitté le jeu car je passais trop de temps dessus. Et je ne peux pas en dire autant à propos d’autres jeux.

Fins stratèges, préparez-vous ! Il vous faudra savoir tirer votre épingles du jeu (de cartes) si vous souhaitez percer les mystères du Roguebook.