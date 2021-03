Loop Hero – Un succès vertigineux pour le Rogue-like de Devolver

Il aura fallu moins d’une semaine à Loop Hero, le Rogue-like/RPG-stratégique de Devolver Digital et du studio russe Four Quarters Team pour être déjà un véritable triomphe sur PC. Son système de jeu original basé sur l’exploration de boucles temporelles lui aura permis de remporter un vif succès critique, et de conquérir rapidement une communauté toujours grandissante.

Le titre remporte un succès fulgurant non seulement auprès des amateurs de Rogue-like, mais aussi de stratégie et de deck-building. Réussite chiffrée par Steam qui révèle, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que plus de 500 000 joueurs ont déjà acquis le jeu et que sur plus de 8 300 évaluations, 95 % sont Extrêmement Positives. Des chiffres dont peu de jeux peuvent se targuer en si peu de temps d’exploitation.

Un tel succès est amplement mérité : le titre propose un challenge d’une originalité indéniable, et fait preuve d’une maturité rare tant dans sa direction artistique que dans son gameplay. Gageons que son succès est aussi dû au fait que bon nombre de vidéastes ne cessent de lui faire des éloges tout en bouclant les boucles sur toutes les plateformes de streaming.

Pour célébrer ce cap franchi, le studio de développement s’offre une collaboration de haute volée avec l’artiste Bard The Zombie pour une série de cartes à échanger Steam, disponibles au moment où vous lisez ces lignes.

Loop Hero has passed 500,000 copies sold and we're celebrating by launching new Steam trading cards from @BardtheZombie ! Thank you all so much!

Details on content updates and future plans here: https://t.co/wUaxFWCozD pic.twitter.com/vjUKIWqfMe

— FourQuarters team (@_FQteam) March 11, 2021