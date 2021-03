Paradise Lost date son apocalypse via un nouveau trailer

Connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler de Paradise Lost ? Non ? Alors, prêtez une attention toute particulière aux lignes qui suivent. Parce que mine de rien, Paradise Lost propose certes un point d’ancrage post-apocalyptique classique, mais nous propose aussi de le découvrir au travers des yeux d’un enfant de 12 ans, ce qui est déjà bien moins commun. En cela, il renvoie au travail effectué par 11bit Studios sur This War of Mine: The Little Ones, même si le contexte et le type de jeu sont différents.

Il y est toujours question néanmoins de voir les conséquences de la guerre avec l’esprit innocent d’un enfant alors confronté à l’horreur d’un conflit armé. Dans notre cas, on est plongé en pleine Pologne post-Seconde Guerre mondiale, alors que le pays a été frappé par le feu atomique et est devenu une zone de non-vie ou No Man’s Land. On doit en explorer les moindres recoins et comprendre ce qui a poussé l’Homme à user d’une puissance si destructrice, mais aussi faire la lumière sur notre propre passé.

De par notre exploration, l’enfant que nous contrôlons grandira aussi bien de par son savoir nouveau que de sa capacité à faire face à ce territoire hostile qui est pourtant ce qui s’apparente le plus à un chez-soi. Paradise Lost nous proposera alors de parcourir cinq niveaux dans lesquels nos choix auront une grande importance, alors qu’un ancien bunker nazi semble être l’un des points culminants de l’aventure. Il s’agira là d’une expérience plus narrative qu’autre chose, mais qui sur le papier promet beaucoup.

C’est là le premier jeu du studio polonais PolyAmorous et après avoir été une première fois repoussé, car de base prévu pour 2020, voilà que ces derniers nous proposent aujourd’hui de découvrir la nouvelle date de sortie de leur jeu, bien plus proche que l’on ne l’espérait initialement. En effet, sa parution est donc calée maintenant pour le 26 mars prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, ainsi que l’Epic Games Store.