Rogue Heroes: Ruins of Tasos – Les Titans se préparent aux combats

Attendu l’été dernier sur PC et Switch, Rogue Heroes: Ruins of Tasos sera finalement disponible le mois prochain. Après un long silence de la part de l’éditeur Team 17 et du studio de développement Heliocentric Studios, il est plaisant de pouvoir enfin cocher une date sur notre calendrier pour essayer ce nouveau titre qui nous avait intrigués lors de son annonce en mai dernier.

Pour rappel, Rogue Heroes: Ruins of Tasos est un rogue-lite dans lequel vous parcourez les terres de Tasos en proie au réveil des Titans qui sèmeront le chaos sur le monde. Mais avant de prendre les armes et d’aller vous aventurer dans les donjons, il sera nécessaire de reconstruire votre petit village pour vous y améliorer et ainsi vous mesurer aux différents boss. Neuf classes toutes différentes les unes des autres seront également à votre disposition pour former une équipe de héros redoutable.

Lors de la présentation de Rogue Heroes: Ruins of Tasos, nous avions été marqués par ses nombreuses influences comme The Legend of Zelda: Four Swords avec votre groupe allant jusqu’à quatre joueurs en ligne ou en local, et les aspects de construction et d’amélioration de la ville nous rappelait quant à eux Stardew Valley. Ainsi, chaque bâtiment crée ou rénové dans la ville vous permettra d’améliorer vos aptitudes de classe, mais aussi de débloquer des capacités, comme la pêche par exemple.

La démo du jeu est déjà disponible depuis plusieurs mois sur Steam et sur le Nintendo eShop, et elle aura permis aux joueurs de se familiariser avec tous ces concepts déjà aperçus auparavant dans bon nombre de jeux. On espère ainsi que Rogue Heroes: Ruins of Tasos saura améliorer ces derniers pour ne pas ressembler à un unique mélange de tous ces jeux qui nous auront marqués. De plus, la génération procédurale des donjons et le nombres de classes devraient apporter une bonne rejouabilité au titre et ainsi, permettre de relancer plusieurs parties pour percer tous les secrets de Tasos.

La possibilité de jouer en local comme en ligne à quatre joueurs est un vrai plus et nous offrira sans aucun doute de bonnes soirées entre amis. Si vous êtes aussi impatient que nous de pouvoir vous essayer à ce titre, il faudra attendre le 23 février 2021 pour la sortie officielle de Rogue Heroes sur Switch et PC via Steam. Cependant si l’attente vous semble trop longue, les précommandes sur la console de Nintendo sont déjà ouvertes et la démo est toujours disponible sur les deux plateformes en français.