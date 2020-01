Overcooked 2 – Du nouveau au menu via une mise à jour gratuite

La force d’un restaurant qui marche, c’est la volonté de proposer des plats sympas ou reposant sur les modes de la gastronomie (parce que oui, la gastronomie aussi est sujette à la mode) et un rapport qualité/prix maîtrisé (bon, il y a aussi le service, le cadre et d’autres facteurs, mais si vous avez ça, c’est déjà bien). Et si par chance les étoiles finissent par s’aligner, un soupçon de renouvellement vous servira à rester d’actualité. Team17 et Ghost Time Games ont beau ne pas mettre les mains à la pâte, ils ont quand meme compris ce qui faisait une bonne tambouille et proposent dès aujourd’hui (le 23 janvier) une mise à jour à Overcooked 2 pour suivre le changement de saison.

Effectivement, vous avez retourné le titre en long, en large et en travers ? Vous trouvez que le jeu a perdu de sa saveur ? Vous souhaitez épicer un peu plus vos parties endiablées ? Bonne nouvelle, l’application se met à jour dans cette optique. L’information provient du plus délicieux des réseaux sociaux (je vous laisse chercher les références) sur lequel la chaîne officielle du jeu s’est exprimée (communiqué que vous retrouverez plus bas).

Pour suivre l’évolution du calendrier chinois, le titre accueillera du nouveau contenu. Alors, il est important de signaler que le contenu en question n’a pas été détaillé ni par le studio, ni par l’éditeur mais il confirme que de nouveaux niveaux (et donc challenges) sont de la partie. De quoi remettre un peu de fraîcheur dans les cuisines usées. Enfin, pied de nez envers les chefs les plus avares, ceux qui vous tarifent plein pot pour une assiette manquant de consistance, le plat, s’il manque de saveur, ne manquera pas de générosité puisqu’il est proposé gratuitement.

What a day! Birds are tweeting, flowers are blooming & the Spring Festival Update is coming to #Overcooked2🌸

From tomorrow (23rd Jan) you'll be able to get into the Year of the Rat spirit by scampering around new kitchens FOR FREE!

Just don't nibble your teammates yeah?🐀 pic.twitter.com/tDOyu3qwC0

— Overcooked 🍽 (@Overcookedgame) January 22, 2020