Worms Rumble – Team17 vous sert un dernier ver pour son anniversaire

Lorsque Team17 a annoncé un nouveau jeu Worms pour 2020, il en parlait comme d’un Worms comme vous n’avez jamais joué auparavant. Ils ont maintenant officiellement annoncé Worms Rumble et oui, ce n’est certainement pas les mécaniques de jeu habituelles et si chères à la franchise des vers de guerre. Il s’agira d’un jeu d’action en temps réel. La sortie de Worms Rumble est programmée pour fin 2020 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Cette année, la franchise célèbre son 25ème anniversaire.

Worms Rumble abandonnera les fonctionnalités typiques de la série comme le combat au tour par tour en faveur d’une action rapide et dynamique. Il y aura les modes Deathmatch et Last Worm Standing. Derrière ce dernier mode se cache en réalité un mode battle royale à 32 joueurs. Les développeurs annoncent que Worms Rumble sera cross-play, en d’autres termes, vous pourrez y jouer avec vos amis, qu’ils aient ou non la même console que vous.

On vous prévient par avance, le jeu contiendra des micro-transactions. La monnaie réelle sera utilisée dans le jeu pour débloquer des skins pour les vers. Dommage que les développeurs s’engagent vers ce modèle économique, d’autant plus que le jeu n’est pas free-to-play. Worms Rumble aura une vie active grâce aux défis quotidiens et des événements saisonniers. Du côté familier, les développeurs disent que vous pourrez faire exploser vos ennemis invertébrés avec une pléthore d’armes venues de toute la série comme le bazooka, le fusil de chasse et la sainte grenade. Alléluia !

Bien que cela ne soit pas visible dans la bande-annonce ci-dessus, les développeurs ont confirmé que le titre comprendra des éléments destructibles. En effet, dans la section des commentaires de la vidéo, ils ajoutent qu’il y a des parties de la carte totalement destructibles. Si vous souhaitez vous essayer à Worms Rumble le plus rapidement possible, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel à la version bêta sur PC. Team 17 annonce que les tests commenceront le 15 juillet et ne dureront que cinq jours. Cette phase sera le premier et dernier test afin de peaufiner le jeu avant son lancement final.