Rogue Heroes: Ruins of Tasos – Team 17 présente son nouveau poulain

Team 17 a le feu en ce moment et attaque sur tous les terrains. Si l’éditeur britannique a beaucoup fait parler de lui dernièrement avec Moving Out (sorti la semaine dernière sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch) ou l’acquisition d’Hokko Life (un Animal Crossing-like sur PC signé par les gars de Wonderscope), il ne lâche rien et présente son nouveau projet : Rogue Heroes: Ruins of Tasos, un action-RPG en provenance de Heliocentric Studios.

Développé pour le PC et la Switch, il semblerait, d’après le trailer, que le titre se veut un descendant plus ou moins spirituel (plus ou moins descendant aussi d’ailleurs) de The Legend of Zelda: Four Swords. Le titre propose à un groupe pouvant aller jusqu’à 4 joueurs de former une équipe afin de mettre à mal de la vermine dans ce monde ouvert en pixel art. Le but : résoudre des puzzles, nettoyer des donjons générés aléatoirement et venir à bout de boss géants, les titans, et reconstruire la vie d’un village avec les trésors trouvés. Allergiques au multi, l’aventure peut également se faire en solo, alors ne faites pas la tête.

Si le concept se veut alléchant, il faut quand même prendre un peu de recul puisque le trailer ne présente pas que du bon. Effectivement, il suffit d’y jeter un oeil pour avoir l’impression que l’action est assez brouillonne et on espère que d’ici sa sortie (normalement dans l’été), la présentation aura été revue. Ceci étant dit, vous allez peut-être vouloir l’ajouter à votre liste des jeux “à suivre” puisqu’il constitue un élément intéressant et plus particulièrement si vous êtes fans de rogue-lites et/ou de parties endiablées entre copains; aussi bien sur internet que depuis le canapé.

Bref, espérons que la suite du développement du titre se passe bien et que son studio aborde les 2/3 points négatifs observés. En attendant, prenez note, Rogue Heroes: Ruins of Tasos devrait sortir dans le courant de l’été sur PC et Nintendo Switch.