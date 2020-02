Backbone : Le prochain Indé à cocher sur la liste de ses envies

Backbone, un indé nommé Désir ?

S’il y a bien une catégorie de jeux vidéo qui a explosé sur cette dernière génération, c’est les titres indés. Il existe bon nombre de petits studios méconnus créateurs d’œuvres qui n’ont rien à envier aux super productions. Un exemple criant sera par exemple Hollow Knight, un petit bijou de direction artistique et de gameplay qui lui a valu des félicitations de la part des critiques du monde entier. Un succès que connaîtra peut-être le studio Eggnut, qui développe à l’heure actuelle Backbone, un jeu au design pixel art très impressionnant.

C’est un jeu en 2D avec perspective latérale (appelé également side scroller) avec un décor dans le plus pur style du film noir, auxquels s’ajoute une toile de fond à mi-chemin entre le futur et le passé. Vous le verrez dans le trailer disponible un peu plus bas, mais graphiquement, l’on touche ici à une petite pépite, tant la direction artistique met en valeur le propos. Dans Backbone, nous nous mettrons à la place d’Howard Lotor, un détective qui a le corps d’un humain et la tête d’un raton laveur. Il faut dire que tous les personnages sont anthropomorphiques et seront identifiés par différents animaux, tout comme dans la célèbre BD Blacksad.

Dans la partie jouable, nous trouvons des mécaniques d’investigation, dans lesquelles nous devrons interroger les différents personnages qui devraient pouvoir nous donner des indices pour mener à bien notre mission. Il y a plusieurs façons d’accomplir nos objectifs, ces derniers peuvent donc être réalisées de plusieurs manières complètement différentes. La furtivité sera également un élément important à différents moments de l’histoire. Un aspect attendu à la rédaction, puisque sous-utilisé dans les side scroller justement.

Nous devrons nous cacher dans des environnements difficiles et fuir lorsque des ennemis nous poursuivent. Notre objectif sera de découvrir d’où provient un artefact qui vient d’apparaître et qui menace de créer un changement social d’une telle ampleur qu’il serait néfaste pour tous les habitants. Tout cela se mêlera à l’environnement d’une société politique corrompue. Le lancement de Backbone est prévu pour le début de l’année 2021 et arrivera sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.