Cris Tales – Voyagez entre le passé, le présent et le futur

Le monde merveilleux de Cris Tales se dévoile un peu plus dans une nouvelle vidéo de gameplay. L’occasion de mentionner également sa démo.

Présenté par son éditeur Modules Games comme une lettre d’amour au j-rpg, Cris Tales souhaite effectivement rendre hommage au classique du genre comme Chrono Trigger, Final Fantasy VI ou Valkyrie Profile. Une tache que les studios Dreams Uncorporated et SYCK comptent accomplir en usant des compétences de leur futur titre. À savoir, des graphismes 2D somptueux composés de dessins faits à la main, image par image, un univers magique plein de fantaisie et un système de gameplay basé sur le voyage dans le temps, que ce soit pendant l’exploration que durant les combats au tour par tour.

Petit rappel scénario. Cris Tales nous narre l’histoire de Crisbell, une jeune orpheline qui va se trouver être une chronomancienne (Time Mage). La découverte de ce pouvoir la lancera dans une aventure à la découverte du monde de Crystalis. Périples et rencontres rythmeront sa quête pour tenter de mettre un terme au sombre dessein de la terrible impératrice du temps.

Depuis son annonce en juin 2019, Cris Tales ne s’est doté que d’un unique trailer alléchant pour dévoiler à la fois son histoire, son univers et son gameplay. Voilà se tort réparé avec l’arrivée d‘une nouvelle vidéo de gameplay de plus de 20 minutes. Mais, vous avez été attentif au titre et avait observé une version de démonstration.

Effectivement , son annonce à l’E3 2019 était accompagnée d’une “Début Démo” qui comme son nom laisse deviner, nous permet de jouer à l’introduction/tutoriel du jeu. L’occasion de confirmer ou non, les éléments mis en avant dans la vidéo. Le joueur se retrouve donc au côté de Crisbell dans sa ville natale de Narim. Suite à l’éveil de notre jeune héroïne aux pouvoirs de chronomancienne, on apprendra tout d’abord à les utiliser, pendant la phase d’exploration en aidant les autres habitants puis durant quelques combats. Tout cela en posant les bases du scénario ainsi que les premières rencontres. Sans faire un descriptif complet de cette “Début démo”, disponible sur Steam et GOG, il est intéressant de s’attarder sur la manière dont le jeu intègre le voyage dans le temps à son gameplay.

Premièrement lors de la phase d’exploration : Pendant cette phase, l’écran est séparé en 3 partie représentant la capacité de précognition (évoqué récemment dans l’article sur Time Lie) de Crisbell. Évoluant de façon dynamique avec les déplacements du personnage, il sera donc possible de voir à gauche de l’écran le passé du lieu visité, au centre son présent et à droite son avenir. Mais cela reste de l’observation. Pour pouvoir changer l’avenir tels Marty McFly, il faudra sélectionner le passé ou le futur et y envoyer votre premier compagnon, Matias. C’est cette grenouille dotée de la parole et amateur de chapeau haute forme qui effectuera les sauts dans le temps et interagira avec certains objets voire même les ramènera dans le présent avec lui. Hélas dés le début, le joueur devra choisir entre deux habitants à aider, faisant prendre à l’avenir une voie plutôt qu’une autre.

Ensuite, lors des phases de combats. Durant ces phases au tour par tour, il sera possible avec Crisbell d’envoyer, non pas Matias mais les ennemis dans le passé ou le futur. Ainsi selon quand il l’enverra, le joueur fera face soit à un jeune gobelin portant une arme trop grande pour lui soit à un grand-père à la lance toute rouillée. Mais le plus intéressant dans ce système c’est lorsqu’on le combine avec les capacités des autres personnages, comme avec le jeune mage-guerrier Cristopher. Ce fringuant chevalier qui vient prêter main forte à Crisbell pendant les premiers combats, est capable de lancer un sort d’eau qui apposera un effet élémentaire d’eau sur l’ennemi. Et bien si cet ennemi est ensuite envoyé dans le futur par Crisbell, son armure rouillera et il recevra un malus de défense.

Ces simples exemples révèlent un gameplay riche en possibilités et l’on imagine facilement que ce système ne cessera de s’étoffer tout au long de l’aventure. Et ce n’est pas la nouvelle vidéo de gameplay, sorti le 29 avril 2020, qui viendra contredire ces suppositions.

Si elle ne reprend pas l’histoire juste après la fin de la démo, elle prend place peu de temps après cette dernière. Crisbell est désormais accompagnée, en plus de Matias et Cristopher, par Willhem un vieux chronomancien à l’apparence de gamin. Ensemble, ils ont quitté Narim et se trouvent dans la cité côtière de St Clarity, une ville en proie au conflit entre les nobles, habitant dans le centre ville surélevé et doté d’un mur d’enceinte, et les travailleurs, s’entassant dans les taudis en contre bas et victime des inondations frappant régulièrement St Clarity.

C’est dans ce climat de lutte des classes que Crisbell et ses compagnons vont être chargés de partir dans les montagnes avoisinantes pour résoudre une mystérieuse disparition. Enquête dans St Clarity et interrogation de ses habitants suivie de l’exploration du Mont Thysia sont au programme de cette vidéo de gameplay. Elle continue à introduire les différents pouvoirs liés au temps de Crisbell et ses camarades. L’on constatera pendant l’exploration du Mont Thysia que les combats sont aléatoires. Quant à la poussière de cristal et l’inventeur Adri, ils pourraient très bien annoncé l’existence un système de craft (normal pour un jeu de rôle).

Cris Tales est un jeu prometteur qui dans sa démarche et son exécution n’est pas sans rappeler Child of Light. Néanmoins il faudra être patient puisque bien qu’avec une sortie prévu pour 2020, aucune date n’a été dévoilée. En attendant, il est toujours possible de tester le début de l’aventure via la démo disponible sur Steam et GOG. Pour rappel, Cris Tales est prévu sur PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.