Timelie – Le temps marchera à reculons sur Steam en 2020

Premier jeu du Studio indépendant Urnique, Timelie est défini par ses créateurs comme un “puzzle game d’infiltration”. Avec un trailer officiel sorti le 14 avril 2020, il est temps de vous parler de ce titre invitant le joueur à manipuler le temps.

La genèse de Timelie prend racine à Bangkok en Thaïlande. Nous sommes en 2016 et quatre étudiants de l’université de Chulalongkorn forment un équipe pour participer à la Microsoft Imagine Cup (une compétition mondiale entre des développeurs étudiants organisée par le géant Microsoft). PH21 (le nom de l’équipe) va y présenter ce qui était à la base leur projet de fin d’étude. Un jeu reposant sur le concept de manipulation du temps. Timelie vit le jour.

Ensuite auréolés de leur victoire à l’Imagine Cup, ainsi que d’autres prix pour leur projet, les membres de PH21 décideront de former ensemble un studio de développement basé à Bangkok. ils l’appelleront Urnique, un mélange entre “your” et “unique”, promettant pour leurs futurs projets un service personnalisé et… unique. Pour démontrer leur savoir-faire et leur capacité à produire un concept unique, Urnique fera passer Timelie du statut de projet étudiant à celui de premier titre du jeune studio.

Apprendre du futur pour modifier le passé

Malgré un trailer officiel sorti il y a peu, tout reste relativement flou en ce qui concerne l’histoire et l’univers du jeu. Une petite fille accompagnée d’un chat étrange se retrouve perdus dans un lieu appelé “nowhere”. Ils devront progresser ensemble dans un univers abstrait et surréaliste. Néanmoins des sortes de robots de sécurité leur barreront la route. C’est là que la capacité à manipuler le temps de l’héroïne entre en jeu.

On retrouvera des possibilités de manipulation temporelle somme classiques. Comme par exemple remonter le temps pour reconstruire un élément de l’environnement détruit et pouvoir progresser. Une mécanique qui renvoie à Blinx: The Time Sweeper, un jeu d’action plateforme sur la première Xbox dans lequel le protagoniste, un chat armé d’un aspirateur, manipulait le temps de manière similaire.

Outre la manipulation pur et dur du temps, la volonté première de Urnique Studio est de mettre l’accent sur un aspect de la maîtrise du temps qu’ils considèrent peu représenté, la “précognition”. L’idée de voir à l’avance l’avenir proche. Parimeth Wongsatayanon, le directeur créatif du studio expliquait lors d’une interview pour IGN southeast Asia le 10 avril 2020 que l’inspiration derrière les mécaniques de Timelie viendrait en partie du film “Next” avec Nicolas Cage.

“L’inspiration met venu du film. Son personnage peut voir ce qui va arriver quelques secondes avant qu’elles n’arrivent. Il y a une scène dans le film où il se cache des gardes d’un casino, planifiant chaque action grâce à sa capacité et je me suis dit que ce serait super fun d’essayer d’intégrer ce genre de chose dans le jeu.”

On pensera également au film Minority Report de Steven Spielberg sorti en 2002 qui mettait en scène des “précogs” capable de prédire les crimes sur le point de se produire.

Une fois ce concept fort trouvé, il est question de le représenter convenablement, avec la meilleure interface possible. Cette fois l’inspiration viendra de l’interface d’un lecteur média et notamment celui de youtube. En jeu, cela ce traduit par la mécanique suivante : une barre accompagnée d’un curseur et d’une touche play est en bas de l’écran. Faire défiler le curseur à droite permet de voir le futur pour récolter des informations. Faire défiler le curseur vers la gauche fera remonter le temps et annuler vos actions. On distingue ici un mantra simple : Observe et apprend. Il est amusant de noter que dans Blinx aussi l’interface de manipulation du temps prenait la forme d’un interface de lecteur média.

Mais comme dit précédent notre petite précog est accompagné d’un chat. Et il aura sa part de boulot lui aussi. Se voulant être un “jeu solo coopératif”, le joueur contrôlera également le chat. Ce dernier pourra distraire les ennemis avec des miaulements, libérant le passage pour sa jeune amie. Il faudra dons composer avec système de planification parallèle afin d’avancer de salle en salle. Evidemment cela n’est qu’un aperçu de quelques capacités du duo. L’on pourra espérer un gameplay plus étoffé à sa sortie.

Si aucune date n’a été annoncée pour le moment, Timelie est prévu pour 2020 sur PC via Steam.