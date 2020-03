Samurai Jack: Battle Through Time – Jack remet le couvert

Un autre héros de notre enfance revient dans Samurai Jack: Battle through Time.

Elle était belle l’enfance des gens de l’âge de votre serviteur. Si internet et YouTube n’étaient pas encore d’actualité, nous nous levions quand même pour nous abreuver d’images animées sur les téléviseurs de nos salons (ou chambres pour les plus chanceux). Après une décennie passée à nous gaver de héros plus ou moins super, de guerriers plus ou moins de l’espace, un personnage original a terminé la marche avec un panache certain : un samouraï nommé Jack. Ben vous savez quoi ? Ce dernier revient et le combat contre Aku va prendre un nouveau souffle. Voici Samurai Jack: Battle Through Time !

Ce prodige, nous le devons à un partenariat entre Adult Swim Games (studio appartenant à Cartoon Network et à qui nous devons entre autre Battle Chef Brigade et les jeux Rick & Morty) et Soleil Games, un studio japonais de vétérans ayant auparavant travaillé sur les Ninja Gaiden et depuis, sur Naruto to Boruto au profit de Bandai Namco (certains diront qu’ils font une fixette sur les ninjas…). Cet effort conjoint offre à notre héros en kimono un nouveau voyage aux confins du temps dont l’ultime mission sera la mise à mort d’Aku, le maître des ténèbres.

Notez que nous avons dit “un nouveau voyage” et non pas “un voyage identique” car, si la trame reste semblable à celle de la série télévisée, Darrick Bachman, le scénariste de la version sur petit écran mais également de cet opus vidéoludique, prévoit quelques surprises pour les fans de la première heure ainsi que pour ceux qui découvriront notre bonhomme et ses aventures. Dans tous les cas, à la vue de la bande-annonce (que vous pouvez visionner ci-dessous), on peut s’attendre à un jeu pêchu et sympa (on regrettera néanmoins que la direction artistique soit si éloignée de celle du dessin animé…).

Bref, si vous avez hâte de vous plonger dans de l’aventure à travers le temps, vous pourrez découvrir Samurai Jack: Battle Through Time cet été sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Nostalgeeks, nous vous suggérons de visionner ce trailer en pyjama avec un bol de céréales !