Moving Out – Le déménagement en coop à la Overcooked prend date

Moving Out dévoile la date de sortie de son emménagement sur quasiment tous les supports possibles !

S’il y a bien une chose à laquelle les joueurs d’Overcooked ont tous pensé lors de leurs parties endiablées, c’est bien celle d’espérer voir naître un jour un clone du jeu en mode déménageur. Comment ça non ? Sommes-nous les seuls à en avoir rêvé jusqu’à ne plus réussir à en dormir ? Eh bien pas vraiment, puisque les petits gars du studio indépendant SMG (Death Squared, OTTTD, etc.) ont vu ici un filon en or à exploiter et ont annoncé il y a de ça plus d’un an maintenant le développement de Moving Out.

Il s’agit ni plus ni moins que d’une simulation de déménagement fun et déjantée jouable jusqu’à quatre joueurs en coopération (aussi bien en local qu’en ligne) dans laquelle les joueurs devront s’entraider et faire face à des situations franchement étranges. Périlleuses aussi, puisqu’il ne sera pas rare de frôler la mort en effectuant certaines tâches dites basiques du déménageur extrême lambda. Déplacer des meubles en passant sur un pont suspendu au-dessus d’une piscine remplie de crocodiles, éviter de se faire bouffer par le mobilier ou encore essayer de ne pas tomber dans la lave ou de se faire brûler vif, sont autant de choses qu’il va nous falloir gérer pour réussir à accomplir notre tâche comme il se doit. Après tout, un F.A.R.T certifié (technicien en aménagement et relocalisation de meubles) travaillant pour l’entreprise Smooth Move fait partie de la crème de la crème.

Alors oui, Moving Out est certes un Overcooked-like, il n’en reste pas moins qu’il séduit pour le moment et promet de longues heures de franches rigolades entre potes et engueulades avec sa dulcinée. Visuellement cartoonesque, on a particulièrement hâte de poser nos mimines dessus et cela va enfin être possible prochainement puisque Team 17, l’éditeur, vient de communiquer une date de sortie calée au 28 avril prochain. De plus, il n’y aura pas de jaloux puisque Moving Out paraîtra aussi bien sur PlayStation 4 et Xbox One, que sur Nintendo Switch et PC. Voilà qui devrait satisfaire tout le monde et, en attendant de pouvoir vous adonner à du déménagement sur la Lune, on vous propose de découvrir le petit trailer allant avec cette annonce. Dernière chose et pas des moindres, Moving Out bénéficiera bien d’une sortie boite grâce au distributeur Just for Games. Alors, elle n’est pas belle la vie ?