Konami tacle le racisme, ou quand Griezmann prend un carton rouge

Scandale et sponsor font rarement bon ménage. Et la star des Bleus l’aura appris à ses dépends. Un partenariat avec l’éditeur Konami venait de voir le jour il y a quelques mois. Antoine Griezmann venait en effet de conclure un contrat pour devenir l’égérie des TCG Yu-Gi-Oh ! Ce dernier avait déclaré son amour envers les cartes à collectionner, jeu qui le ramenait d’ailleurs tout droit vers sa plus tendre enfance. Rappelons que la saga a vu le jour grâce aux mangas en 1996.

Konami, sentant le bon filon, avait donc conclu un contrat avec l’attaquant, celui-ci aurait donc dû devenir l’ambassadeur de la franchise (la marque Yu-Gi-Oh ! regroupe d’ailleurs des mangas, des cartes à jouer, un anime mais également des jeux vidéo). En théorie cela aurait dû se passer ainsi, mais une vidéo de 2019 a refait surface sur le net, sur laquelle nous apercevons Griezmann et Dembélé. Ces derniers se moquant ouvertement du physique mais aussi de la langue des employés japonais venus pour un problème technique dans leur chambre.

Suite au scandale, Konami a donc tout naturellement décidé de rompre le contrat avec Griezmann. Il est d’ailleurs important de souligner la gravité des propos tenus ainsi que des imitations puériles dont les employés de l’hôtel ont été victimes. Pour expliquer cette décision, l’éditeur japonais a publié un communiqué (traduction libre) :

Konami Digital Entertainment estime, tout comme la philosophie du sport, que la discrimination de quelque nature que ce soit est inacceptable. Auparavant, nous avions annoncé Antoine Griezmann comme notre ambassadeur Yu-Gi-Oh!, mais à la lumière des événements récents, nous avons décidé d’annuler le contrat.

Il est d’ailleurs possible que ces actes aient également une répercussion sur le jeu Pro Evolution Soccer. Actes éminemment condamnables, d’autant plus à l’ère de la Covid-19 (ère liée à de nombreux actes de discrimination envers les populations asiatiques). Reste à savoir ce que l’éditeur décidera. Nous nous demandons également si cette vidéo viendra entacher la fraiche relation entre Griezmann et Microsoft, car rappelons que le footballeur est également l’ambassadeur de la Xbox Series X. Affaire à suivre donc…