Backbone – Un polar anthropomorphique sur fond de racisme

On ne le répétera jamais assez mais l’industrie du jeu vidéo commence à sortir de son carcan de divertissement (et c’est tant mieux !). Les jeux vidéos sont de plus en plus utilisés à des fins d’apprentissage, de remise en question de nos croyances mais aussi pour nous pousser à faire preuve d’empathie et développer notre capacité à se mettre à la place d’autrui. Le jeu dont nous allons parlé dans cet article, Backbone s’inscrit complètement dans cette mouvance.

Vous aurez donc la possibilité d’incarner Howard Lotor, un raton-laveur détective privé issu de la classe sociale disons moyenne. Sachez-le Backbone s’inspire très clairement des vieux feuilletons noirs, on y retrouve les clichés avec un détective sur la touche, vivotant des quelques affaires qu’il parvient à résoudre.

L’OST nous transporte directement vers ces vieux films des années 50-60, avec une ambiance feutrée et jazzy. Ce qui permet de donner une identité bien particulière au jeu, que nous ne pouvons que saluer. En attendant de pouvoir mettre la main dessus…

Là où Backbone parvient à tirer son épingle du jeu c’est grâce à l’empreinte que le studio parvient à donner à son jeu, dans un Vancouver très sombre et dangereuse, avec des personnages anthropomorphiques. En tant que raton-laveur vous subirez le regard jugeant des autres protagonistes, tel l’ours vous refoulant de l’entrée d’une boîte de nuit puisque vous n’êtes “qu’un vulgaire raton-laveur”.

Les studios Eggnut nous placent ici dans une position non pas d’observateur ou de persécuteur, mais bien dans le rôle de victime. De quoi nous pousser à la réflexion, et apporter une vraie portée sociale à leur titre. L’aventure d’Howard sera un point and click en 2D et Vancouver sera la parfaite modélisation de la ville réelle. En attendant, sachez que le jeu sera disponible à la date du 6 juin 2021, et qu’un prologue gratuit est d’ores et déjà disponible sur Steam.