The Signifier – Du contenu supplémentaire dans la version Director’s Cut.

Le studio Playmestudios nous avait dévoilé The Signifier en octobre dernier sur PC via steam. Le jeune studio indépendant en était alors à son coup d’essai puisque il s’agit bel et bien de leur première création. Et quelle ambition pour un premier jeu !

En effet, le studio chilien nous avait tout droit transporté dans la peau de Frederick Russel, un chercheur à la pointe de la technologie. Inventeur du Dreamwalker, nous avions la possibilité d’arpenter les souvenirs et les émotions des gens soumis à cette invention. Bien évidemment, ce projet apporte son lot de questionnements éthiques vis à vis des libertés individuelles. Notre protagoniste aura la possibilité de prouver le bien fondé de son entreprise en prouvant que le suicide de Johanna Kast, la vice présidente d’une mégacorporation appellée GO-AT, n’en est pas tellement un… Bien évidemment tous ces enjeux sociétaux abordés viennent tout droit de la thématique du cyberpunk.

Toute cette technologie nous permet donc d’arpenter le subconscient humain, avec ce qu’il a de plus lumineux comme ce qu’il a de plus sombre.

Il y a quelques jours une version Director’s Cut de The Signifier a été dévoilée. Une version qui nous permettra d’accéder à des graphismes ainsi qu’a des animations améliorés, mais également à de nouveaux souvenirs et dialogues et pour finir, le jeu nous permettra de découvrir une nouvelle fin.

Malgré la catastrophe industrielle, et bien qu’il soit loin d’être le premier jeu à explorer la thématique, Cyberpunk 2077 semble avoir marqué l’inconscient collectif tant les jeux explorant les univers dystopiques se multiplient ces derniers mois. On souhaite néanmoins à The Signifier Director’s Cut une sortie moins mouvementée que le jeu de CDPR. Le titre devrait arriver dans l’année…