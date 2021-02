Foreclosed – Un action-shooter cyberpunk dans le style bande-dessinée

Déçu par votre dernière expérience vidéoludique dans un univers cyberpunk ? Antab Studio surfe sur la vague et nous annonce Foreclosed, un roman graphique palpitant qui nous conte l’histoire pleine d’action de Evan Kapnos, notre protagoniste principal, en fuite après s’être fait dépouiller de ses implants cérébraux et de son identité, tout cela sur fond de conspiration… Suspense et rebondissements sont au programme. On vous laisse juger par vous-même l’ambiance si particulière de ce titre avec son trailer officiel (en fin d’article).

La direction artistique nous plonge directement dans l’ambiance, et n’est pas sans rappeler un certain XIII, sorti en 2003 qui avait réussi à mêler l’univers de la bande-dessinée et celui du jeu vidéo avec brio. Ce même style est gardé entre les phases de gameplay et les cinématiques interactives, façon cases de comics afin de permettre une transition fluide pour garder le joueur plongé dans l’intrigue à chaque instant.

Nous avons donc la promesse d’un jeu riche en action, à la narration travaillée, d’un système de combat évolutif avec la possibilité de modifier son pistolet symbiotique en combinant ou en échangeant l’assortiment de personnalisations disponibles, et une partie axée RPG pour ce qui concerne l’amélioration des implants cérébraux qui équipent notre personnage… Que demander de plus ?

Pour celles et ceux (comme nous, on l’avoue) dont la curiosité a été piquée, il faudra patienter encore un peu. Merge Games a annoncé une sortie pour l’été 2021, optimisée sur PlayStation 5 et Xbox Series X en 4K 60fps mais aussi sur la génération précédente : PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch !

Il ne reste plus qu’à espérer que le jeu ne sera pas reporté, personne ne veut attendre jusqu’en 2077 (haha), et que le studio ne sera pas victime de hack !