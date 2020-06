Black Lives Matter – L’industrie du jeu vidéo s’engage

…et c’est plutôt rare !

Après que Sony a reporté sa conférence pour laisser le champ libre à des prises de parole plus nécessaires (“Pour l’instant, nous prenons du recul pour permettre à des voix plus importantes d’être entendues.” disait le communiqué officiel en français), c’est Activision et Call of Duty qui se joignent au mouvement de protestation faisant suite à l’assassinat de George Floyd.

L’industrie du jeu vidéo se montre pour une fois assez réactive et plutôt engagée, partageant des messages de solidarité ou mettant des événements en pause en soutient au mouvement Black Lives Matter. On a ainsi pu voir sur le compte officiel Xbox un retweet du communiqué de PlayStation annonçant le report de l’événement consacré à la PS5, accompagné du message “We stand together” (“nous restons unis”) :

EA a déjà repoussé la sortie de Madden 21 sine die en signe de protestation, Madden étant l’un des titres les plus importants de la compagnie sur le territoire américain, et c’est Activision qui se joint au mouvement s’opposant aux violences policières aujourd’hui.

L’éditeur, qu’on peut pourtant difficilement qualifier de gauchiste, a en effet déclaré reporter les sorties de la saison 4 de Call of Duty Modern Warfare et de la saison 7 de Call of Duty : Mobile, sans donner de date ultérieure.

“Il est temps aujourd’hui que ceux qui s’expriment au nom de l’égalité, de la justice et du changement soient vus et entendus. Nous sommes à vos côtés.”, peut-on lire dans le communiqué publié sur le compte Twitter officiel de Call of Duty.

De son côté, Ubisoft a clairement dénoncé l’assassinat de George Floyd (en employant dans son communiqué le terme “the killing”, et non pas “the death”), mais aussi dénoncé le racisme systémique qui sévit aux Etats-Unis et fait un don de 100 000 $ aux organisations qui luttent contre cette situation, la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) et le mouvement Black Lives Matter.

We stand in solidarity with Black team members, players, and the Black community. We are making a $100,000 contribution to the NAACP and Black Lives Matter and encourage those who are able to, to donate. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/KpHZCF6VWx — Ubisoft (@Ubisoft) June 2, 2020

Bien entendu, les esprits chagrins noteront qu’il y a un peu (beaucoup) de communication derrière tout cela. Parfois même très maladroite, comme quand le directeur Général de Quantic Dreams, Guillaume de Fondaumière, se sert des événements pour faire la promo de son jeu Detroit: Become Human, dans un tweet qui n’était pas sans rappeler celui du PDG d’Universal Music essayant éhontément de vendre des disques en profitant de la mort de George Moustaki

Cependant, ce n’est pas si souvent que des géants de l’industrie tels que ceux cités ci-dessus prennent position politiquement aussi clairement – il y a pile un an, le développeur Infinity Ward refusait d’admettre que Call of Duty était aussi un jeu politique…

Trop lentement, c’est sûr, mais de ce point de vue au moins les choses semblent aller dans le bon sens.